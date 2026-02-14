Sartiglia dei Contadini 

Oggi Videolina trasmetterà in diretta La Sartiglia di Oristano. A partire dalle 11.30 verranno proposte tutte le fasi della giostra organizzata dal Gremio dei Contadini: si inizia come da tradizione con la vestizione de Su Componidori. Quest’anno a guidare una delle più antiche manifestazioni equestri ci sarà Daniele Mattu affiancato da Alessio Piras e Cristian Sarais.

Alle 13 spazio al telegiornale di Videolina con collegamenti da Oristano, alle 13.30 si proseguirà con le discese alla stella, e infine le spettacolari pariglie nella via Mazzini. Il commento è affidato a Mario Tasca, le interviste saranno di Gianfranco Locci.

