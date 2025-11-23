Sartiglia, cresce l’attesa per i Contadini 

Gli squilli di tromba e i tamburi per Graziano Pala hanno aperto le danze. La nomina del Componidori dei Falegnani, annunciata due giorni fa dal presidente Carlo Pisanu, ha catapultato Oristano in pieno clima Sartiglia. Grande emozioni, lacrime e brindisi per il capocorsa e i suoi compagni di pariglia Cristian Matzutzi e Andrea Arca. Per loro ora inizia la fase dei preparativi, mentre i riflettori degli oristanesi sono tutti puntati sul gremio dei Contadini: c’è molta attesa per sapere chi sarà il cavaliere scelto dal presidente Tore Carta per guidare la corsa di domenica 15 febbraio.

L’attesa

E come capita sempre, nell’ambiente della giostra si rincorrono i nomi e ce ne sono alcuni che tornano con maggiore frequenza. Fra i papabili per indossare cilindro e camelia rossa in pole position ci sarebbe Daniele Mattu, cavaliere giovane ma di grande esperienza. Altri favoriti sono Paolo Faedda e Anthony Maccioni, ugualmente abili ed esperti ma ritorna anche il nome di Matteo Licheri e spunta quello di Daniele Ferrari. La scelta è ovviamente segreta fino all’ultimo mentre non è certamente un mistero che in tanti sperano di ricevere quell’invito atteso tutta una vita. Il presidente Carta al momento non svela nulla, bisognerà attendere ancora qualche settimana. Secondo la tradizione, il gremio di San Giovanni annuncia la scelta in occasione della ricorrenza dell’Immacolata ma tutti i dettagli sono a discrezione de s’oberaju che potrebbe decidere anche di andare oltre e festeggiare il suo capocorsa oltre quella data (tanto più che quest’anno cade di lunedì). Un altro giorno utile potrebbe essere sabato 13 dicembre, festa di Santa Lucia. Occhio al calendario, mentre l’attesa cresce e le scuderie sono già in fermento.

