Sartiglia con il solito bazar in centro 

Le manifestazioni in piazza di fine anno hanno restituito alla città oltre un mare di auguri, di tappi volanti e di musica anche un centro sporco, imbrattato e puzzolente disseminato di bottiglie vuote o peggio ancora spaccate. Oltre ai botti sordi di petardi e mortaretti: l’ordinanza del sindaco che li vietava si è rivelata un pezzo di carta inutile come sono tutte le disposizioni che si fanno per fare ma che non vengono rispettate e non sono fatte rispettare. L’assessore al Turismo, Antonio Franceschi, confessa che «il centro non è adatto a ospitare certe manifestazioni, dobbiamo pensare ad altri luoghi». Sartiglia compresa, quindi? «Beh, la Sartiglia è un’altra storia, la tradizione è sacra».

L’avviso

Tanto sacra che né l’assessore Franceschi né i colleghi pensano (per ora) di modificare tutto quello che di commerciale nel senso universale ci ruota intorno: bancarelle, caddozzoni, ricoveri vari dove si vende di tutto e di più nell’anarchia carnevalesca che niente ha a che vedere con la nobile manifestazione in programma l’11 e 13 febbraio.

Il Comune ha lanciato l’avviso pubblico per l’assegnazione dei posteggi agli esercenti del commercio ambulante nel settore alimentare, artigianato, creatori opere dell’ingegno, hobbisti e collezionisti: di tutto e di più, quindi. Il progetto del palazzo degli Scolopi è di ripetere il bazar a cielo aperto degli anni scorsi con 130/150 stand arrampicati nelle stradine del centro dove il fumo dell’arrosto del porchettone si confonde col profumo della vernaccia.

Street food

La celebrazione dello Street food in tutte le sue declinazioni carnevalesche è piazza Cova dove la Fondazione Oristano da qualche anno organizza il Villaggio Sartiglia. Altri punti vendita in piazzetta Corrias, via Lamarmora, Serneste, Garibaldi: tanti, troppi e di troppo peso per il centro città che già soffre per la chiusura di via Duomo e via Mazzini per la corsa alla stella e alle pariglie. «Ma così è da sempre. Col tempo la manifestazione è cresciuta e di pari passo sono aumentati gli ambulanti», sottolinea Franceschi.

L’allarme

In Giunta non sembra neppure far breccia l’ipotesi di mantenere in centro la vendita di prodotti tipici della tradizione carnevalesca: zeppole, torroni, castagne. Destinando ad hamburger, salsicce e cipolle le strade e le piazze fuori dalle mura. Ne guadagnerebbe, è il parere di commercianti e residenti del centro, l’ordine, la sicurezza e il decoro non solo della manifestazione ma anche della città. «La Sartiglia richiede un impegno organizzativo complesso, se tocchi qualcosa si rischiano complicazioni», riconosce l’assessore. Il progetto passa per stanze e uffici diversi, tra questi la prefettura e la questura garanti della sicurezza e dell’ordine. In passato non tutto è filato liscio, minorenni ubriachi e alcuni in coma etilico, atti di violenza anche gravi.

