Sartiglia, centro già blindato 

Domenica in coincidenza con la vestizione di su Componidori del Gremio dei contadini in via Aristana e in via Gialeto dalle 8 fino alla svestizione saranno vietati transito e sosta delle auto. In vico e via Nuoro, vie Iglesias, Arborea e Aristana sarà sospesa temporaneamente la circolazione per la durata necessaria al passaggio dei corteo a piedi del capicorsa dei Contadini. Martedì, invece, saranno vietati transito e sosta delle auto in via Solferino, Montenegro, Angioy in occasione della vestizione de Su Componidori del Gremio di San Giuseppe.

Dalle 8 di sabato fino a cessate esigenze del 21 sono vietati il passaggio e la sosta in via Tharros, nell’intera piazza Roma e piazza Mariano, vico Garibaldi e via Garibaldi. Saranno vietati il transito e la sosta, dalle 7 fino a cessate esigenze dei singoli giorni della corsa, in via Figoli, vico Tirso, vico Verdi, compresa la struttura dei parcheggi a pagamento, vico Mazzini, via Tirso, nel tratto compreso fra piazza Roma e via Sardegna, vico Ricovero I e II, via Carmine e vico Angioy. Dalle 7 e fino a cessate esigenze dei singoli giorni sarà istituito il senso unico di marcia in via Verdi. Dalle 8 di domenica e dalle 8 di martedì sarà vietata la circolazione in via Cagliari, tra via Gennargentu e via Tharros; in via XX Settembre, nel tratto fra via Diaz e via Cagliari saranno vietate la circolazione e la sosta; sarà inoltre istituito il senso unico di marcia in via Ozieri. Dalle 15 di domenica e di martedì sarà vietato il passaggio nelle vie Doria e Bellini.

La via Duomo si anima con gli “arredi” di Sartiglia. Le grandi tribune attendono gli spettatori, gli operai stanno montando ancora alcune parti degli spalti. Tribune già allestite in un tratto di piazza Roma e, naturalmente, nella via Mazzini, teatro delle pariglie. Ma un po’ in tutto il centro storico cittadino si respira ormai da giorni la grande corsa equestre e quest’anno ha un sapore diverso perché il ritorno dopo tre anni di assenza ha un profumo tutto particolare. Domenica, lunedì e martedì prossimi si attendono centinaia di visitatori. E in buona parte del centro sarà vietata la circolazione delle auto.

L’ordinanza

Vestizione e divieti

Lunedì, in occasione del corteo di su Componidoreddu dalle 7 saranno vietate il passaggio e la sosta di auto in via Crispi. Domenica, lunedì e martedì dalle 18 alle 20.30 sarà vietato il transito in via Diaz, fra via Rockefeller e via D’Annunzio per consentire le manovre agli autobus e sarà vietato il transito in via Busachi. Sarà vietata, infine, la sosta in piazza Aldo Moro, fra il palazzo di giustizia e l’istituto Mossa. Piazza Cova sarà destinata al Villaggio Sartiglia e anche in via Contini saranno allestiti vari stand.

La sabbia nei percorsi

Venerdì sarà sistemato il tappeto di sabbia nei due percorsi, via Duomo e via Mazzini. Sabato mattina il capocorsa della domenica, Danilo Casula, testerà il percorso di via Duomo. A quel punto tutto sarà pronto per accogliere la grande festa secolare della città.

