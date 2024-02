Sartiglia, cavalli in vetrina per due giorni 

Per due giorni uomo e cavallo vivono in simbiosi, altrimenti non sarebbe Sartiglia. Il destriero che galoppa davanti a centinaia di persone è il cuore pulsante della Giostra: un’immagine simbolo della Sartiglia.

Il veterinario

Quest’anno nelle vie Duomo e Mazzini sfileranno 126 cavalli. «La maggior parte sono castroni con manto baio che fa risaltare il colore delle bardature - spiega Francesco Zucca, veterinario impegnato nelle visite dei cavalli in occasione della Giostra - Per quanto riguarda la razza i cavalieri prediligono il purosangue inglese, più veloce. Ma non mancheranno gli anglo arabi». I cavalli sono in città da ottobre per la preparazione prima del grande giorno.

I costi

Sono arrivati da ogni angolo della Sardegna. Zucca fa il punto sui costi: «Tra fieno, mangime e lettiera siamo sui 380 euro al mese per ogni cavallo. Poi c’è il maniscalco, altri 80 euro circa al mese. Più le eventuali spese veterinarie con vaccini e trattamenti. Poi c’è la toilettatura e la lucidatura degli zoccoli. Un cavaliere spende circa 500 euro al mese». Senza considerare la bardatura.

L’imprevisto

Ma non mancano gli imprevisti. Pochi giorni fa si è fatto male il cavallo che martedì avrebbe dovuto cavalcare su Componidori del gremio dei Falegnami, Fabrizio Manca. E il veterinario ha consigliato al capocorsa di cambiare destriero. Immediata la gara di solidarietà tra sartiglianti e alla fine Giancarlo Melis ha offerto il suo cavallo a Manca. Si tratta di un purosangue inglese baio del 2011 di nome Middle Ark.

Le visite

Tutti i cavalli arrivano in pista senza un problema, come prevede il progetto che ha come obiettivo la tutela e il benessere dell’animale voluto e gestito dal 2012 dalla Fondazione in collaborazione con il Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università di Sassari, Agris e Asl. Una commissione veterinaria ha valutato lo stato sanitario e fisico-motorio dei cavalli, tutti sono stati sottoposti ai controlli necessari per mettere in luce eventuali patologie al fine di dichiarare i cavalli idonei a partecipare alla giostra.