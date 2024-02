Sartiglia baciata da dodici stelle Contadini in festa 

Il primo regalo è stato un tiepido sole all’arrivo di su Componidori. Poi ci hanno pensato i cavalieri a incorniciare una Sartiglia con dodici stelle e tanto entusiasmo a dispetto dell’acquazzone a fine corsa e di un vento pungente. Il gremio dei Contadini scrive un’altra pagina della giostra equestre con una festa ricca di emozioni, 69 discese e un pubblico entusiasta anche se non da record.

In via Duomo

I colori dei costumi, accompagnati da squilli di trombe e tamburi, illuminano via Duomo. Ed ecco su Componidori Giovanni Utzeri che con sa pippia ‘e maju dispensa benedizioni a migliaia di spettatori. Sfilano i 126 cavalieri, sono le 13.45: i tre incroci delle spade fra il capocorsa e su segundu Andrea Zucca sono perfetti sotto la stella, appesa al nastro verde. Inizia la sfida ma la sorte non sorride alla pariglia di testa. Utzeri, Zucca e su terzu Paolo Faedda colpiscono l’argento ma finisce sulla sabbia. Il primo centro arriva alla quarta discesa con Fabrizio Manca, che domani guiderà la Sartiglia dei Falegnami (potrebbe fare addirittura un tris di stelle): il pubblico esplode di gioia, cori da stadio e brindisi.

I centri

Altri cavalieri tentano la sorte ma si deve attendere la decima discesa per festeggiare la seconda stella: è Claudio Tuveri a regalare soddisfazioni ai Contadini che nel 2019 lo scelsero come capocorsa. Terzo centro con Daniele Mattu, altri 14 ci provano fra questi anche Sonia Cadeddu che, insieme ai compagni di pariglia Ilaria Rosa e Andrea Arbau, indossa una maschera cosparsa di polvere di corallo per dire no alla violenza sulle donne. Il vento intanto non dà tregua, sembra impossibile centrarla poi Andrea Brai va a segno. Alla trentunesima galoppata ecco il trionfo per Andrea Solinas, poco dopo arriva la prima stella della giornata per un’amazzone: Elisabetta Sechi, che conferma grande abilità in via Duomo. La lotteria va avanti senza successo, nemmeno il cielo fa sconti e a metà corsa una pioggia intensa prova a rovinare la festa ma in pista Luca Murtas fa il settimo centro sotto un acquazzone. Con Salvatore Montisci si arriva a quota otto e cessa pure la pioggia. La nona stella è di Tullio Zucca, poi Alessandro Cester. Alla cinquantunesima discesa un’altra amazzone dà prova di esperienza: Emanuela Colombino, che pochi giorni fa aveva sostituito un cavaliere infortunato, regala l’undicesima stella. L’ultima della serata è di Andrea Manias che, sfidando il vento, con un gesto rapido del braccio va quasi incontro alla stella. Sfortunate le tre discese con su stoccu, subito la scena è per su Componidori che, consegnate le spade al presidente Giuseppe Vacca, con sa pippia ‘e maju si avvia verso piazza Manno. Benedice e si gode gli applausi, poi si affida completamente al suo anglo arabo Gonario e si lancia al galoppo riverso sul dorso del cavallo. Sa Remada non riesce benissimo, la pista bagnata è pericolosa ma l’entusiasmo continua.

Incidenti

Momenti di paura per la caduta di Alessandro Pinna che in piazza Manno è stato disarcionato dal cavallo. Il cavaliere è stato soccorso e accompagnato al Pronto soccorso per accertamenti. E non sono mancati i disordini dietro le transenne nelle vicinanze della stella: c’è stato un parapiglia fra due ragazzini che avevano esagerato con vernaccia e vino. Sono volati schiaffi e calci fino all’intervento della polizia che ha allontanato i due.

