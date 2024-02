Sartiglia, arrivano i verdetti 

Non tutti sono contenti ed è anche normale. Quando a fine Sartiglia si vuole preparare una classifica per premiare i migliori costumi, discese alla stella e pariglie i vincitori sono soddisfatti e gli esclusi un po’ meno. Che poi sia giusto non dare allori a chi comunque ha partecipato, faticando e spendendo soldi, questo è un altro discorso. Ieri la giuria (presidente Paolo Casu, giudici di merito Salvatore Migheli, Roberto Palmieri e Ignazio Serra, giudici di qualità Gianni Figus e Federico Fadda) ha ufficializzato le graduatorie.

Costumi

Per la prima volta il premio dedicato a Enrico Fiori, speaker inimitabile della giostra e “maestro del folklore”, sulla bellezza dei cavalieri è andato ai costumi sardi indossati da Enrico Fiori, Giuseppe Sedda e Mauro Secci, per quelli spagnoli a Alessio Cuccu, Anthony Maccioni, Andrea Cinus.

Domenica

La miglior discesa alla stella è di Daniele Mattu. La miglior evoluzione è quella di Andrea Concas, Antonella Rosa, Federico Misura; secondi Davide Fiori, Rodolfo Manni e Gianluca Fais; terzi Sergio Ledda, Matteo Licheri e Federico Fenu. Al quarto posto la pariglia di Francesco Carboni, Paolo Soddu e Salvatore Montisci; quinti Marco Cardias, Filippo Sechi e Gianluca Manunza.

Martedì

La miglior discesa alla stella il giorno dei Falegnami è di Fabrizio Pomogranato. La migliore evoluzione è invece del terzetto composto da Davide Fiori, Rodolfo Manni e Gianluca Fais; secondi Antonio Giandolfi, Salvatore Aru e Stefano Spiga; terzi Luigi Iriu, Salvatore Vacca e Paolo Mele; quarti Roberto Pau, Filippo Corona e Antonio Maldotti; quinti Andrea Solinas, Alessio Garau e Gianluca Russo. ( m. g. )

