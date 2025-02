Sartiglia accerchiata da 170 bancarelle 

Che la Sartiglia sia ormai diventato un business è acclarato. È quindi scontato, purtroppo, che ogni angolo e anfratto del centro storico debba essere venduto tre giorni per piazzarci bancarelle le più varie. Ma soprattutto di panini di ogni forma e gusto, e di arrostitori di vitella e maialetti; tutti accomunati, manco a dirlo, dalla vendita di alcol. Anche quest’anno saranno minimo 120 le rivendite nei vicoli e piazze, più la solita cinquantina concentrata in piazza Cova per il Villaggio Sartiglia.

Per buona pace di chi nel centro ha un bar, pizzeria o ristorante e che per la Sartiglia sogna, invano, di incassare qualche euro in più. Per buona pace dei residenti che sperano di non avere problemi di salute proprio quei giorni perché in alcune zone le ambulanze non possono arrivarci, o di sicurezza perché l’arrivo delle forze dell’ordine non sarà immediato. E per buona pace di chi arriva in città e vorrebbe, più semplicemente, ammirare la Sartiglia senza imbattersi in ubriachi, puzza e fastidi vari.

I numeri

In attesa che «i posteggi per l’esercizio del commercio ambulante vengano individuati con delibera della Giunta comunale – si legge nella determina a firma del comandante della Polizia municipale, Gianni Uras – e accertato che sono pervenute 144 richieste di concessione per l’occupazione del suolo pubblico, verranno assegnati gli spazi a 120 operatori commerciali». In particolare: 12 per prodotti non alimentari, un’azienda agricola, 51 hobbisti, una onlus, un’impresa artigiana e 55 operatori alimentari. Una vera ondata alla quale poi si sommeranno i 50 in piazza Cova. Anche quest’anno quindi, in nome di un lauto incasso per l’occupazione del suolo pubblico «molti ristoratori cittadini neppure apriranno perché si lavora poco», aveva denunciato pochi giorni fa Sara Pintus, direttrice della Confcommercio.

La lezione

Qualche settimana fa è stato deciso di trasferire migliaia di ragazzini che si ritrovavano davanti al tribunale, in un’area sosta in periferia. Il motivo? Problemi di sicurezza pubblica. Si è deciso in sostanza di spostare i ragazzi dove possono alzare il gomito (e non solo) e festeggiare senza creare problemi perché saranno non a ridosso delle sacre mura. All’interno delle quali però spuntano oltre 50 rivendite di alcol in più e dove i normali controlli saranno meno rigidi.

I conti

Da una parte il Comune incassa e dall’altra invece versa, come al solito nelle casse della Fondazione Oristano e della Pro Loco. La Giunta Sanna stacca il primo assegno di 55mila euro alla Fondazione «per l’organizzazione, valorizzazione e promozione della Sartiglia».

Ammonta invece a 63mila euro il contributo alla Pro Loco «per la conduzione tecnica e gestione di tutti gli adempimenti e oneri relativi alla gestione organizzativa e logistica tra cui quelli relativi alla progettazione e la sicurezza per la realizzazione del programma Carnevale oristanese e manifestazioni collaterali».

