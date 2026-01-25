Sartiglia a rischio, cavalieri pronti allo stop 

I riflettori sono tutti puntati sulla riunione della commissione provinciale di vigilanza pubblico spettacolo prevista oggi. La speranza è che arrivi una deroga al decreto Abodi, il timore è che la Sartiglia possa fermarsi un’altra volta. I cavalieri ribadiscono che non si può correre con il caschetto e «se ci obbligano a indossarlo, accompagniamo su Componidori sul percorso e poi tutti a casa» ripete Andrea Manias, presidente dell’associazione cavalieri. Niente corsa alla stella o pariglie, sarebbe il terzo e doloroso stop dopo l’anno dello sciopero e l’edizione post Covid.

Il dibattito

Il prefetto Salvatore Angieri lo ha ripetuto più volte. «La Sartiglia rientra nelle disposizioni del Dpcm e la legge va rispettata». Messaggio chiaro e, se non dovessero arrivare direttive diverse dal Ministero, al momento la linea tracciata è chiara. Anche se il sindaco Massimiliano Sanna, forte del parere legale dello studio Barberio-Porcu, sostiene che il decreto al comma 1 dell’articolo 3 stabilisce che «le manifestazioni sono autorizzate dall’autorità competente anche tenendo conto delle tradizioni, degli usi e delle consuetudini locali». Secondo questa interpretazione quindi la Sartiglia potrebbe scampare ai dispositivi di protezione ma l’autorità competente ovvero il Comune (il dirigente comunale) dovrebbe autorizzarla sulla base dell’ok della commissione di pubblico spettacolo. Un bel rimpallo di responsabilità, e chissà come finirà.

L’attesa

Gremi e cavalieri intanto sono in trepida attesa. Se da un lato continuano con i preparativi (con costi ingenti per organizzare ogni aspetto della festa) dall’altro cresce la preoccupazione. «Aspettiamo la riunione di oggi poi come cavalieri ci riuniremo in assemblea e prenderemo una decisione» commenta il presidente Manias. La linea al momento è chiara. «È impossibile indossare il caschetto con la maschera, rischia di essere molto pericoloso – osserva – e se togliamo la maschera non è più Sartiglia, sarebbe una delle tante pariglie paesane». Niente dispositivi, altrimenti la giostra equestre si ferma. «Siamo pronti a fare una sfilata fino a via Duomo, accompagniamo il capocorsa per l’incrocio delle spade sotto la stella e la benedizione e ci fermiamo qui». Ipotesi che sarebbe condivisa anche dai Gremi.

