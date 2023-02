«Sartiglia 2023, un nuovo inizio e sarà da record» 

L’altra è la presenza di due scuderie aperte nel centro cittadino, dove i turisti avranno modo di vivere appieno le fasi di preparazione di cavalli e cavalieri, ma anche di stuzzicare l’appetito. «Una è stata ricavata nel parcheggio del Palazzo degli Scolopi, in piazza Eleonora, e ospita la pariglia di Francesco Castagna, Giuseppe Frau e Giuseppe Catapano, la prima che si è resa disponibile - ha spiegato il direttore della Fondazione Oristano Francesco Obino - la seconda si trova in via Arborea, a pochi passi dal gremio dei Contadini, ed è quella storica di Raimondo Carta, Andrea Cinus e Roberto Pau». I visitatori potranno accedere ad entrambe acquistando nella sede di via Eleonora o all’Infopoint un ticket al costo di 15 euro.

Le aspettative sono altissime: per gli organizzatori, «la Sartiglia 2023 sarà da record». Si annuncia un ritorno in grande stile per l’evento principe del Carnevale oristanese che riconquista la scena nella sua formula tradizionale e pare faccia registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive. «Un nuovo inizio per la nostra comunità - afferma il sindaco Massimiliano Sanna - Siamo consapevoli che i preparativi creino qualche disagio ai cittadini, ma sul piatto della bilancia i benefici sono molti di più».

L’organizzazione procede a ritmo serrato, gli ingranaggi non sembrano aver risentito della pausa forzata degli ultimi due anni. «Il nostro compito è proteggere la tradizione di cui i gremi sono custodi», le parole del presidente della Fondazione Oristano Francesco Deriu.

Le novità

Due novità caratterizzeranno l’edizione del 19 e 21 febbraio, la prima sul fronte sicurezza: nel parcheggio dell’Arst sarà allestito un punto medico avanzato con sei posti letto. All’interno della tenda da campo attrezzata saranno operativi un medico e un infermiere «con l’obiettivo di gravare il meno possibile sull’ospedale San Martino e di gestire tempestivamente eventuali emergenze», ha chiarito il primo cittadino.

L’altra è la presenza di due scuderie aperte nel centro cittadino, dove i turisti avranno modo di vivere appieno le fasi di preparazione di cavalli e cavalieri, ma anche di stuzzicare l’appetito. «Una è stata ricavata nel parcheggio del Palazzo degli Scolopi, in piazza Eleonora, e ospita la pariglia di Francesco Castagna, Giuseppe Frau e Giuseppe Catapano, la prima che si è resa disponibile - ha spiegato il direttore della Fondazione Oristano Francesco Obino - la seconda si trova in via Arborea, a pochi passi dal gremio dei Contadini, ed è quella storica di Raimondo Carta, Andrea Cinus e Roberto Pau». I visitatori potranno accedere ad entrambe acquistando nella sede di via Eleonora o all’Infopoint un ticket al costo di 15 euro.

Servizio d’ordine

Imponente l’apparato sicurezza che mette in campo ben 200 persone tra medici, soccorritori volontari, addetti al servizio d’ordine, alle tribune, al servizio varchi e a quello antincendio. «A dare una mano, soprattutto durante il trasferimento del corteo da via Duomo a via Mazzini - ha aggiunto il coordinatore tecnico della Fondazione Oristano, Filippo Uras - anche un gruppo di ex sartiglianti».

Eventi collaterali

Nutrito il cartellone degli eventi collaterali che, oltre al Villaggio Sartiglia in piazza Cova, ritrova la tradizionale zippolata in piazza Roma del giovedì grasso, la sfilata delle ludoteche e la rassegna del coro Maurizio Carta.

Oggi al teatro San Martino appuntamento con “I 12 Graffi” di Roberto Ziranu. «Per la prima volta la Sartiglia finisce anche in un fumetto, realizzato da Stefano Obino - ha annunciato l’assessore alla Cultura Luca Faedda - la presentazione è in programma lunedì all’Hospitalis Sancti Antoni». A chiudere il cerchio domenica 26, il ritorno della Mezza maratona del Giudicato d’Arborea.

I desideri

«Sarà il desiderio di tornare alla normalità - ha detto Luigi Cozzoli, presidente dell’istituzione Sa Sartiglia - ma quest’anno si respira un clima di grande collaborazione». Per i gremi l’ultimo tratto di strada prima del traguardo. «Non vediamo l’ora di rivivere quelle emozioni», ha detto s’Oberaiu Majori Mauro Solinas. Per il Majorale dei Falegnami Giampaolo Mugheddu «un sogno iniziato il 19 marzo e che finalmente si realizza».

