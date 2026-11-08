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Volley.
09 novembre 2026 alle 00:44

Sarroch, tie-break amaro 

A3M, i gialloblù rimontati da 2-1 a 2-3 sul campo di Cantù 

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Come non vincere una partita. La Sarlux Sarroch lo ha fatto, perdendo a 3-2 a Cantù (25-23, 20-25, 22-25, 25-23, 15-10) nella quarta giornata della serie A3 maschile di volley. La terza sconfitta di fila brucia perché ancora una volta si parla di set persi di misura, e compromessi da errori e blackout nelle fasi cruciali. Il coach Moretti parte con Guastamacchia nel sestetto e Giaffreda libero, dal secondo set lascerà il posto a Mocci, Leccis resta in panchina. Ancora una volta Schiro è il trascinatore, Favaro è in continua crescita. Nel primo set Sarroch soffre inizialmente il muro (che porterà 14 punti contro 9) e i centimetri avversari, ma riprende la rotta, salvo fermarsi sul 19-19 e concedere tre punti consecutivi. Poi si vede una squadra decisa, che agisce con autorità e che cerca soluzioni. Cantù è all’angolo. Nel quarto ricomincia la sofferenza, l’inseguimento parte da -5, Favaro sorpassa sul 19-18, poi un attacco out, un’invasione e un muro su Zappoli spianano la via del tie break. Che inizia male e finisce peggio tra errori in battuta, ricezioni così così, infrazioni e l’ace finale di Pertoldi.

Sarlux Sarroch : Guastamacchia 11, Curridori, Zappoli 7, Favaro 19, Mocci (L), Giaffreda (L), Selleri 7, Schiro 29, Romoli, Agrusti 12. N.e. Leccis, Saibene, Grussu, Pisu. All. Moretti

Serie B femminile

Non finisce di sorprendere la Pan Alfieri, nella quarta giornata della serie B1. Secondo posto con la terza vittoria consecutiva, ne ha fatto le spese l’Alba Volley, travolta 3-0 con pochi brividi (25-19, 25-19, 25-21).

La Capo d’Orso Palau ha perso 3-2 in casa con il Cus Torino (25-22, 25-18, 24-26, 23-25, 17-19). È successo di tutto, Palau avanti 2-0 e match point nel terzo. Nel tie break sull’11-14 le “orsette” annullano tre match point, e non ne sfruttano altrettanti.

Quarta sconfitta per la Phi Volley La Maddalena, battuta 3-2 a Lecco (25-20, 21-25, 25-22, 16-25, 15-12). In serie B2 il Cus Cagliari è stato battuto 3-0 da Desio (20-25, 19-25, 21-25). Fatale il calo nella fase finale del secondo e terzo set.

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