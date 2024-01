Sarroch sorride, il Cus resta quarto 

C’erano tutti i presupposti per la terza doppietta stagionale nella prima di ritorno. Invece il destino di Cus Cagliari e Sarlux Sarroch è stato diverso per risultato e prestazioni. Sarroch, con la seconda vittoria consecutiva si allontana dalle zone pericolose (+5 dai playout, + 7 dalla retrocessione diretta). Si è inceppata la macchina da guerra del Cus Cagliari, ma la sua corsa verso i playoff promozione, dove accedono le prime sette, non è in pericolo. E dal terzo al settimo posto si è creato un ingorgo con cinque squadre in quattro punti.

Sarroch e il segnale di continuità che mancava. La vittoria in trasferta con il Savigliano, 3-1, è il risultato di una partita dominata. Il capitano Romoli e il polacco Ciupa pienamente recuperati, la ritrovata condizione di Fortes (ormai insostituibile) e Ntotila, l’affidabilità di Leccis, le invenzioni (questa non è una novità) del palleggiatore Fabroni, è quanto il coach Giombini attendeva e vede realizzarsi.

Casa Cus

Nessun allarme al Cus, ancorato al quarto posto. Perdere 3-1 con la penultima non è mai piacevole, ma a Pavia poteva andare diversamente soprattutto quando il quarto set sembrava in cassaforte e la strada verso il tie break segnata. A parte il primo set, deciso dal parziale subìto di 10-1, gli altri sono stati persi di misura, segno che il Cus è sempre stato in partita.