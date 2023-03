Sarroch, sono 18 il Cus tiene il ritmo 

Altro match, stesso epilogo. Sono ancora una volta gli applausi dei tifosi gialloblù a far scorrere i titoli di coda sul sabato del Sarroch, riuscito a risolvere in tre set (25-14, 25-21, 25-20) la pratica Appio Roma e a conquistare la diciottesima vittoria consecutiva nel gruppo G di B maschile. Un 3-0 che spedisce i ragazzi di Marco Franchi a quota 52, rafforzando il vantaggio di 10 punti sul Cus Cagliari (secondo).

Dopo il ko per 3-2 con la capolista, i rossoblù hanno intanto subito ripreso la propria corsa playoff superando 3-1 (19-25, 23-25, 25-22, 21-25) la Stella Azzurra, sempre più ultima nel girone. Per gli uomini di Simone Ammendola quella ottenuta a Decimomannu è la tredicesima perla in un campionato che li vede ora con due punti sul 3° posto.

Doppietta in B1

In B1 femminile è un sabato dolcissimo per Palau e San Paolo. In casa del Busnago il Capo d’Orso ottiene un 3-0 (21-25, 20-25, 18-25) che vale il terzo successo di fila nel gruppo B. Sono 23, ora, i punti delle “orsette”, riuscite ad allungare sulle cagliaritane che scivolano a meno quattro. Nello scontro diretto giocato in casa della Galbiati le ragazze di Matteo Gramignano ottengono invece un 3-2 (20-25, 25-20, 25-21, 12-25, 5-15) vitale in chiave salvezza e staccano così di cinque lunghezze il terzultimo posto. In B2 femminile ritrova intanto il sorriso l’Alfieri, uscito dal match con il Settimo Milanese con un 3-0 (25-27, 15-25, 21-25) che riscatta gli ultimi tre ko subiti. Nelle zone più calde del girone C, in attesa del Garibaldi (penultimo) impegnato oggi alle 15 in casa dell’Orago (terzultimo), non riesce il blitz a La Smeralda, crollata in tre set (25-17, 25-17, 25-14) sul campo del Lazzate. La squadra di Ossi è quartultima, con 14 punti.

