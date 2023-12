Sarroch si affida a coach Giombini: alle 16 il debutto 

Sarroch in casa con il nuovo coach, Cus Cagliari in trasferta. Dopo una domenica di sconfitte le due matricole della serie A3 provano a rimediare. Esami da grandi per le ragazze del Palau e dell’Alfieri opposte alle prime in classifica dei rispettivi campionati. Dopo sette sconfitte è il momento di stringersi intorno alla Sarlux Sarroch: atleti, staff e tifosi sono chiamati a sostenere la squadra che stasera al Palazzetto (ore 16), affronta lo Stadium Mirandola. In panchina ci sarà Leo Giombini, 48 anni, dimessosi martedì dalla guida del Sabaudia. Mirandola, retrocessa e ripescata, ha la migliore percentuale di ricezione. Il Cus Cagliari gioca a San Lazzaro di Savena contro la Geetit Bologna, due punti in meno e abbonata al quinto set. C’è da smaltire la delusione per la sconfitta (3 set ai vantaggi) con San Donà, che peraltro ha evidenziato le qualità del team di coach Ammendola.

Cev Cup a Cagliari

Con il successo 3-2 sui belgi del Menen nel ritorno dei sedicesimi di finale, l’Allianz Milano accede agli ottavi di Coppa Cev contro i greci del Paok Salonicco. La gara interna, come annunciato, si giocherà al PalaPirastu di Cagliari il 13 dicembre.

B maschile

Turno domenicale interno per Stella Azzurra Sestu e Borore che nell’ultimo turno hanno dato segni di risveglio. Al PalaSanti (ore 16) si gioca Stella Azzurra-Valtrompia, al Palazzetto (ore 15) è in programma Borore-Limbiate.

B1 femminile

Capo d’Orso Palau contro la capolista Concorezzo, stasera al Pala Andreotti (ore 14,45). Dopo la sconfitta con l’ultima in classifica, il coach Guidarini deve ancora fare i conti con l’affollamento dell’infermeria.

B2 femminile

La Pan Alfieri è terza in classifica, a un punto dalla capolista Terracina. E stasera nel Lazio scontro diretto, è la partita più attesa della giornata. L’altra capolista, il Roma 7 Volley, è attesa dall’Audax Quartucciu al PalaBeatrice (ore 16). Trasferta con molte insidie per l’US Garibaldi La Maddalena, a Roma contro le giovanissime del Volleyrò. La Smeralda Ossi ospita stasera al Palazzetto (ore 15) il Frosinone.

RIPRODUZIONE RISERVATA