Sarroch riparte da Giombini? 

«All’inizio della settimana ci siamo guardati in faccia. Ho detto ai giocatori due cose. Se siamo la squadra di un mese fa possiamo farcela, ma se siamo quelli delle ultime partite non andremo da nessuna parte. Decidiamo da che parte stare, dipende solo da noi». Parla Leo Giombini da Ancona, coach della Sarlux Sarroch chiamato alla fine di novembre per risollevare le sorti e il morale della squadra, sotto le suole dopo sette sconfitte consecutive.

Da che parte stare i giocatori lo avevano già deciso al momento dell’ingresso in campo in un clima di festa e allegria, merito di 500 persone (quasi 2000 visualizzazioni della diretta) che celebravano il derby e il punto più alto del volley sardo, con una squadra già ai playoff (il Cus Cagliari) e l’altra (Sarroch) che doveva salvarsi con un solo risultato disponibile, vincere. C’era un ostacolo. Il Cus Cagliari non aveva, correttamente, nessuna intenzione di lasciare la porta aperta. Comprimario per una sera, in fondo tutti aspettavano la salvezza di Sarroch, ma deciso a onorare partita e campionato.

La team manager

Leila Lai è la team manager della Sarlux, traspare la tensione appena scaricata in un misto di gioia e lacrime. È colei che con il presidente Mario Susini ha costruito la promozione dalla B e la squadra che ha affrontato per la prima volta la serie A3. «Siamo stati ripagati per impegno e sacrificio, è stata una lunga sofferenza, ma ora possiamo gioire. Il Cus non ha regalato nulla, vincere così, giocando bene e battendo una grande squadra è ancora più bello. Una lezione per il futuro, dovremo soffrire meno, cominceremo subito a lavorare».

Il capitano

Il capitano Riccardo Romoli è diventato nel corso della stagione l’uomo guida. Cagliaritano, 32 anni, al primo anno in A3 è uno dei giocatori con il miglior rendimento e tra i più forti schiacciatori con 403 punti (oltre quattro per ogni set giocato). «Abbiamo cercato la vittoria, sapevamo di non avere altre possibilità. E siamo stati bravi a restare concentrati e inseguire il traguardo che abbiamo cercato e voluto. Abbiamo evitato i playout a partire da lunedì prossimo». «Così per la Pasquetta siamo liberi», gli fanno eco Andrea Leccis e Gabriele Pisu.

L’ultima battaglia

La partita ha offerto tanti spunti. Come il derby polacco nel terzo set. Due punti consecutivi di Slowomir Busch e il Cus affianca e sorpassa, entra Lukasz Ciupa (ingresso decisivo come quello di Pisu) e risponde con tre punti di fila. Quando Romoli attacca sul 24-21 del quarto set, trova il muro di Ambrose, la palla sembra non cadere mai, già si esulta ma la sfera è dentro, il punto è del Cus. Bisognerà attendere solo qualche secondo. Con l’ultimo punto del Sarroch la festa si è diffusa anche sul taraflex del Palazzetto, tra abbracci e commozione, e gli applausi congiunti di entrambe le fazioni del pubblico, che hanno seguito il match gomito a gomito (identico scenario a Cagliari nel derby di andata). Ottenuta la salvezza ora spetta alla dirigenza mettersi all’opera. Giombini per ora torna a casa («a vedere i miei figli») ma il dialogo tra le parti potrebbe essere già avviato, occorreva attendere la fine del campionato e la salvezza. Servita. Al popolo del volley due squadre sarde in A3 piacciono, eccome.

