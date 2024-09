Sarroch riparte da coach Camperi e tanti volti nuovi 

«Basta soffrire così»: a marzo 2024, a Sarroch, è stata l’immediata promessa, un attimo dopo la salvezza e prima degli abbracci liberatori. Il secondo campionato in serie A3 di volley è iniziato, per i dirigenti, il giorno dopo. Subito il nuovo coach, Marco Camperi, 50 anni, bergamasco, ultime due stagioni alla guida del Chenois Geneve, nella prima divisione svizzera. Un passato da secondo allenatore, ora vive la prima esperienza da “head coach” in Italia, un’altra durò pochi mesi, a Piacenza nel 2015, quando sostituì Radici.

Coach Camperi

«Da ogni allenatore ho preso qualcosa che mi ha arricchito», si racconta il nuovo coach gialloblù. «Sono stato il secondo di Fefè De Giorgi a Civitanova Marche, di Roberto Piazza a Milano, Alberto Giuliani a Piacenza. Devo tanto a Mario Motta, con cui ho iniziato a Crema, in A2. A Sarroch mi ha colpito l’organizzazione societaria, la cura dei particolari, la presenza di uno staff efficiente, l’attenzione che viene rivolta ai giocatori. Ora tocca a noi, il primo obiettivo è riempire il Palazzetto».

Volti nuovi

Gli arrivi di Hrystyan Dimitrov dal Fano (promosso in A2) e Matteo Meschiari dal Brugherio lasciano intravedere che c’è qualcosa in più nei programmi rispetto a limitare le sofferenze passate. Provengono dalla A2 Matteo Lusetti, Luca Chiapello e Gianluca Rossi. Giocavano in A3 Enrico Pilotto, Andrea Nasari e l’ultimo arrivato (in ordine di tempo) Enrico Scarpi. «Mi piace evidenziare l’intesa tra i vecchi (Romoli, Pisu, Mocci, Giaffreda, Leccis, Curridori) e i nuovi», osserva Camperi. «Sono un bel gruppo e sono coscienti che il posto nel sestetto è tutto da conquistare. Non abbiamo pressioni, dobbiamo lavorare ancora tanto. Sabato ci presenteremo al pubblico nel Memorial Cois contro Cuneo, squadra di A2. Ci servirà per capire cosa dobbiamo correggere».

Memorial Cois

Il Memorial Cois, un quadrangolare, in programma al Palazzetto di Via Giotto, inizia domani con Cus Cagliari-Sorrento (ore 17), prosegue con Sarroch-Cuneo (ore 20). Domenica alle 20 la finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA