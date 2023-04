Sarroch, ora sono 22 Cus, ancora tre punti 

Inarrestabile Sarroch. Aspettando la Coppa Italia, i ragazzi di Marco Franchi superano 3-1 (25-20, 18-25, 18-25, 17-25) in trasferta il Campobasso e conquistano la ventiduesima vittoria consecutiva nel gruppo G di B maschile. Sono 64, ora, i punti dei gialloblù, vicini al primato matematico in un girone in cui restano 10 le lunghezze di vantaggio sul Cus Cagliari (secondo).

I secondi

Sul campo dell’Anguillara, i rossoblù vincono infatti 3-0 (22-25, 17-25, 13-25), si mantengono a più quattro sul terzo posto e proseguono nella loro marcia playoff. A Roma crolla ancora una volta la già retrocessa Stella Azzurra, superata 3-1 (25-22, 25-21, 22-25, 25-22) dalla Fenice.

San Paolo da urlo

In B1 femminile è festa per la San Paolo. In casa del Progetto Valtellina le cagliaritane passano in svantaggio ma chiudono poi 3-1 (25-21, 20-25, 21-25, 16-25) un match che le lancia a più uno sul Capo d’orso nel gruppo B. Per il Palau il 3-0 (25-11, 25-21, 25-5) subito contro la Don Colleoni costa invece il secondo ko di fila in stagione. In B2 femminile, se il 3-0 (25-20, 25-23, 25-22) patito contro il Novate Martesana blocca l’Alfieri a quota 33, quello inflitto dal Gorla all’Ossi (25-8, 25-22, 25-16) fa scivolare le smeraldine al terzultimo posto del gruppo C. Resta a un passo dalla retrocessione il Garibaldi, sconfitto 3-0 (25-15, 25-19, 25-14) dal Ripalta.