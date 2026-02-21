La Sarlux Sarroch non si ferma più, batte anche il Belluno e balza provvisoriamente al quarto posto. Il Cus Cagliari rientra da San Donà di Piave con una sconfitta che rallenta, ma non complica, la corsa verso i playoff. È il bilancio della terzultima giornata della serie A3.

Qui Sarlux

Più che un segnale, quello della Sarlux Sarroch, è un avvertimento per chiunque capiterà a tiro nei playoff. Il Belluno, secondo in classifica, è stato ridotto ai minimi termini, 3-0 in 83 minuti (25-19, 25-17, 25-19). In attesa di Altotevere-Mantova (stasera) entra nel mirino anche il terzo posto. Uno stato di forma esplosivo, un sestetto che gira a mille. Così Partenio, il palleggiatore, si è esibito in ogni possibile variazione degli schemi d’attacco, togliendo tutti i punti di riferimento alla frastornata formazione veneta. Primo set aperto dall’immediato break, con ace di Stabrawa e muro di Leccis. Nel secondo, il break decisivo a metà set, muro di Partenio, ace di Stabrawa, e un’irreale percentuale in attacco dell’81%. Nel terzo, Saibene viene murato due volte, sarà l’unico momento in cui Belluno si mette davanti (11-9). Immediato il primo, e unico, time out di Denora Caporusso. Sarroch cambia pelle ma non il prodotto finale. Si avventa sulle palle sporche trasformandole in oro, regalando la passerella a Matani con due aces, prima dei due muri finali di Agrusti e Stabrawa.

Sarlux Sarroch: Curridori, Capelli 16, Leccis 1, Partenio 2, Stabrawa 14, Mocci (L), Giaffreda (L), Matani 2, Saibene 12, Agrusti 9. N.e. Kubaszek, Romoli, Pisu, Iannaccone. All. Denora Caporusso.

Qui Cus Caglari

In modalità trasferta il Cus Cagliari non va. Anche a San Donà è stato sconfitto 3-0 (25-14, 25-22, 25-21) ed ha rimesso in corsa verso i playoff proprio i veneti. Stesso clichè, un faticoso inseguimento e lo stop nella volata finale. È l’andamento del secondo e terzo set. Perché nel primo, senza storia, tre muri nelle battute iniziali lo hanno tramortito.

Nel secondo Truocchio ha agganciato sul 20-20 ma altri due muri hanno ricacciato indietro il Cus. Il coach Simeon cambia nel terzo, dentro Zanettin, Agapitos e Piludu, ma dall’unico vantaggio, 9-8, subisce un parziale di 9-1. Il lento avvicinamento si ferma sul 21-22. Poi ha fatto tutto San Donà, tre punti finali con attacco, muro ed ace. E lì la partita è finita.

Cus Cagliari: Piludu (L), Agapitos 3, Zanettin 6, Menicali 2, Biasotto 6, Muccione, Luisetto 8, Sciarretti, Basso (L), Gozzo 4, Truocchio 8, Soru, Folguera 2. N.e. Galiazzo. All. Simeon.

