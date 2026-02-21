VaiOnline
Volley A3.
22 febbraio 2026 alle 00:56

Sarroch non si ferma più 

La Sarlux asfalta il Belluno, adesso il terzo posto è vicino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Sarlux Sarroch non si ferma più, batte anche il Belluno e balza provvisoriamente al quarto posto. Il Cus Cagliari rientra da San Donà di Piave con una sconfitta che rallenta, ma non complica, la corsa verso i playoff. È il bilancio della terzultima giornata della serie A3.

Qui Sarlux

Più che un segnale, quello della Sarlux Sarroch, è un avvertimento per chiunque capiterà a tiro nei playoff. Il Belluno, secondo in classifica, è stato ridotto ai minimi termini, 3-0 in 83 minuti (25-19, 25-17, 25-19). In attesa di Altotevere-Mantova (stasera) entra nel mirino anche il terzo posto. Uno stato di forma esplosivo, un sestetto che gira a mille. Così Partenio, il palleggiatore, si è esibito in ogni possibile variazione degli schemi d’attacco, togliendo tutti i punti di riferimento alla frastornata formazione veneta. Primo set aperto dall’immediato break, con ace di Stabrawa e muro di Leccis. Nel secondo, il break decisivo a metà set, muro di Partenio, ace di Stabrawa, e un’irreale percentuale in attacco dell’81%. Nel terzo, Saibene viene murato due volte, sarà l’unico momento in cui Belluno si mette davanti (11-9). Immediato il primo, e unico, time out di Denora Caporusso. Sarroch cambia pelle ma non il prodotto finale. Si avventa sulle palle sporche trasformandole in oro, regalando la passerella a Matani con due aces, prima dei due muri finali di Agrusti e Stabrawa.

Sarlux Sarroch: Curridori, Capelli 16, Leccis 1, Partenio 2, Stabrawa 14, Mocci (L), Giaffreda (L), Matani 2, Saibene 12, Agrusti 9. N.e. Kubaszek, Romoli, Pisu, Iannaccone. All. Denora Caporusso.

Qui Cus Caglari

In modalità trasferta il Cus Cagliari non va. Anche a San Donà è stato sconfitto 3-0 (25-14, 25-22, 25-21) ed ha rimesso in corsa verso i playoff proprio i veneti. Stesso clichè, un faticoso inseguimento e lo stop nella volata finale. È l’andamento del secondo e terzo set. Perché nel primo, senza storia, tre muri nelle battute iniziali lo hanno tramortito.

Nel secondo Truocchio ha agganciato sul 20-20 ma altri due muri hanno ricacciato indietro il Cus. Il coach Simeon cambia nel terzo, dentro Zanettin, Agapitos e Piludu, ma dall’unico vantaggio, 9-8, subisce un parziale di 9-1. Il lento avvicinamento si ferma sul 21-22. Poi ha fatto tutto San Donà, tre punti finali con attacco, muro ed ace. E lì la partita è finita.

Cus Cagliari: Piludu (L), Agapitos 3, Zanettin 6, Menicali 2, Biasotto 6, Muccione, Luisetto 8, Sciarretti, Basso (L), Gozzo 4, Truocchio 8, Soru, Folguera 2. N.e. Galiazzo. All. Simeon.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un buon punto

Con la Lazio prova di carattere dei rossoblù: finisce 0-0 
l nello sport
Il caso

Fondazione Mont’e Prama, al centro dell’inchiesta  presunte transazioni opache

Nel corso delle perquisizioni la Finanza ha sequestrato anche anfore antiche 
Francesco Pinna
Cronaca

«A Orani si è fatto buio, ma non rassegniamoci»

Il parroco: evento terribile e inatteso, ha oscurato la vita della comunità 
Marilena Orunesu
Convocate due commissioni consiliari in seduta congiunta. Solinas (Pd): «Difficile venga accolta per intero»

La Pratobello slitta ancora

Comandini: «I comitati saranno auditi il 4 marzo» 
Lorenzo Piras
Oggi scadono i dirigenti supplenti, ma per il commissariamento del Governo serve un mese. I sindacati: no a una sanità bloccata

Asl senza manager,  soluzione vicina ma solo per Olbia

A metà settimana la nomina del dg Cagliari, trattative ancora in alto mare 
Roberto Murgia
Il fenomeno

La corsa sociale conquista Cagliari

In sei mesi 600 iscritti al “Suncity run club” che ogni domenica invade il Poetto 
Alessandra Ragas
Viabilità

«Sulla Statale 195 un’estate da incubo»

Sindaci e operatori turistici: «Incognita cantieri, è emergenza»  
Piera Serusi
Verso il voto

«Il Governo va avanti anche se vince il no»

Il messaggio di Nordio e Piantedosi alle opposizioni in vista del referendum  