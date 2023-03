Sarroch non sbaglia con Casal Bertone Femminile, vincono San Paolo e Alfieri 

Inarrestabile Sarroch. Davanti al proprio pubblico i gialloblù chiudono in tre set (25-17, 25-21, 25-18) la pratica Casal Bertone e mettono in fila la diciannovesima vittoria del loro campionato. Un successo che spedisce i ragazzi di coach Marco Franchi a quota 55 nel gruppo G di B maschile. Sono 13, ora, i punti di vantaggio di Riccardo Romoli e compagni sul Cus Cagliari (secondo), atteso oggi alle 15 a Sa Duchessa dal duello con la Fenice Roma (ottava) per continuare ad inseguire un posto playoff. In casa della Pallianus crolla invece 3-1 (25-23, 25-17, 20-25, 25-12) la Stella Azzurra, ancora a secco di punti. La retrocessione potrebbe essere aritmetica nel prossimo turno.

Sorpresa a Palau

Dopo tre successi consecutivi in B1 femminile il Capo d’Orso esce sconfitto al tie break (23-25, 25-20, 20-25, 26-24, 13-15) dal match contro la penultima Concorezzo, restando bloccato all’ottavo posto nel gruppo B. A Cagliari fa festa invece la San Paolo che si aggiudica per 3-1 (25-21, 23-25, 25-18, 25-15) il match con il Gorle e sale così a quota 22. In B2 femminile è un sabato dolce anche per l’Alfieri, vittorioso per 3-1 (17-25, 25-13, 25-19, 25-23) sul Gorla e riuscito ad agganciare nel gruppo C il Novate, quinto a quota 33 ma con una gara in meno. Nelle zone più calde del girone torna a sorridere il Garibaldi (penultimo), uscito vincitore per 3-0 (27-25, 25-22, 25-23) dal match con il Settimo Milanese. Le maddalenine salgono così a 13 punti, portandosi a meno uno da La Smeralda (terzultima), affondata con un netto 3-0 (15-25, 15-25, 9-25) dal Vero Volley Monza.

