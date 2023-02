Sarroch non ha rivali 

E il prossimo match in casa della quartultima Appio Roma è un’occasione da non perdere per cercare di mantenere il passo dei secondi in classifica e presentarsi nel modo migliore al super derby sardo in programma a Sa Duchessa il prossimo 25 febbraio contro la capolista Sarroch.

Scatto del Cus Dopo una prima parte di stagione in cui hanno pagato a caro prezzo alcune assenze importanti, i ragazzi di coach Simone Ammendola hanno finalmente imboccato con decisione la strada con vista playoff, consolidandosi al terzo posto del raggruppamento a due lunghezze di distanza dal Campobasso. I rossoblù, ora, sanno di non poter più commettere errori per continuare a sognare in grande.

I 15 successi in altrettante gare giocate (17 se si contano le sfide di Coppa Italia) delineano così il ritratto di una corazzata gialloblù seconda soltanto al Gabbiano Mantova per punti conquistati tra tutti i nove gironi di B (44). Dati significativi che Riccardo Romoli e compagni cercheranno di consolidare già a partire dalla sfida in programma sabato a Sarroch contro la Pallianus, decima nel girone e uscita sconfitta in tre set contro il Cus Cagliari nell’ultima giornata.

Dal Genzano al Genzano. Due netti 3-0 con cui, tra andata e ritorno, il Sarroch ha dimostrato il proprio strapotere contro una delle formazioni inizialmente indicate come potenziali candidate al primato nel gruppo G di B maschile. Gli uomini di coach Marco Franchi, finora, hanno solo saputo vincere, riuscendo a concedere solo sei set agli avversari.

Una corazzata

Scatto del Cus

Stella Azzurra, altro ko

In fondo al girone, intanto, resta ancora bloccata a quota zero punti la Stella Azzurra Sestu, crollata 3-0 (25-16, 25-18, 25-18) anche ieri pomeriggio nel posticipo del quindicesimo turno andato in scena sul campo della Lazio, settima nel girone. Un risultato che costa ai biancoblù la quindicesima sconfitta consecutiva in una stagione in cui gli uomini di Roberto Abis, neopromossi in B e riusciti a conquistare finora soltanto cinque set in totale, continuano a patire il salto di categoria. Il prossimo impegno, ora, sarà quello con il Genzano. Un altro duello complicato per i sestesi che continuano ad inseguire il primo successo in campionato.



