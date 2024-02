Sarroch, l’incognita del dopo Moratti 

Inviata

Sarroch. Società sportive, laboratori di ultima generazione per gli alunni delle Medie di via Dante, libri di testo e appuntamenti culturali: tutto marchiato Moratti. C’è persino un villaggio – un agglomerato di casermoni in cima al centro abitato – che qui porta il loro nome. Quello tra Sarroch e la famiglia di petrolieri milanese è un legame lungo 62 anni. Un matrimonio finito all’improvviso in una domenica di febbraio con la cessione del 35% delle azioni della Saras al gruppo svizzero olandese Vitol. L’accordo ha avuto ripercussioni in Borsa dove il titolo ieri ha chiuso in calo del 3,7%. Dunque, i Moratti salutano Sarroch e qui, dove la Saras si respira come l’aria e le tute blu sono passate di padre in figlio per almeno tre generazioni, restano i dubbi per quel che accadrà, anche perché dei piani della Vitol nessuno sa un granché. Nel paese scelto da Angelo Moratti per realizzare una delle più grandi raffinerie d’Europa – dove oggi lavorano circa 1.300 dipendenti diretti, altri tremila indiretti e con un indotto che si calcola intorno alle 8mila bustepaga – non si parla d’altro.

Ex tute blu

Davanti all’ex scuola Siotto, per esempio, tre pensionati, di cui due ex Saras, vanno avanti tra previsioni e vecchi ricordi. I cugini Paolo e Angelo Lai rivivono le feste della loro gioventù. «A Natale c’era la consegna dei regali ai figli dei dipendenti, si era creato un legame quasi familiare», raccontano. «È vero, a Sarroch i Moratti venivano spesso, facevano pranzi, partecipavano ai tornei di calcio, soprattutto finché ci sono stati Angelo e, dopo la sua morte, il figlio Gian Marco – racconta Sergio Cois, una vita trascorsa nelle ditte d’appalto –. Il punto è che questi olandesi non li conosciamo e la paura è che arrivino qui, prendano quello che c’è da prendere e poi vadano via lasciandoci solo l’inquinamento». Ecco, l’inquinamento, un tema del quale Teresa Perra ha fatto una ragione di vita. Ambientalista, nata a Carbonia, residente a Sarroch dove ha fondato l’associazione Aria Noa e, prima ancora, tra le cinque mamme che raccolsero «2.500 firme contro la Saras», ricorda. «Avevo giurato che di questa cosa non avrei parlato più perché sono delusa, davvero delusa», dice davanti al camino della sua casa a poche decine di metri in linea d’aria dalle enormi cisterne del gigante petrolifero. «Quando arrivai qui, c’erano giorni in cui raccoglievo palette di zolfo dai davanzali, spesso lo mettevo nelle buste e lo portavo al sindaco di turno. Uno di loro mi disse che la Saras forniva i libri di testo ai bambini. Gli risposi che andando avanti così i nostri figli non avrebbero avuto il tempo di leggerli quei libri. Ma in quegli anni parlare di ambiente era una bestemmia». A ripensarci i timori riaffiorano come allora. «Non ce l’ho mai avuta con i Moratti che da industriali hanno solo fatto il proprio interesse, ce l’ho con chi non ha protetto questi luoghi e la nostra salute. Ma ora mi chiedo: questi olandesi chi li conosce? Resteranno oppure andranno via lasciando solo acqua e terra da bonificare? Chi ci dice che non accadrà quello che è accaduto a Porto Torres?».

Il Comune

Nessuno ha risposte da offrire, neppure Angelo Dessì, sindaco nato nell’anno in cui la Saras venne creata e presidente di un consorzio che opera all’interno della raffineria. «Quel che posso dire è che i Moratti hanno contribuito alla crescita economica e sociale e hanno sempre avuto grande sensibilità nei confronti del territorio, ma non significa, come è stato detto in passato, che questo sia il loro paese». Le prossime settimane saranno determinanti per stabilire i rapporti con la nuova proprietà. «Spero di avere un incontro immediato con Vitol per capire come intendano muoversi – dice il sindaco Dessì –. Il mio auspicio è che vengano assicurate relazioni industriali che si basino sulla tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, la salvaguardia dei lavoratori del territorio, del sistema produttivo e lo sviluppo locale».

