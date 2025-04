Sarroch, l’allenatore è Denora Caporusso 

A poco più di un mese dall'ultima partita del campionato di serie A3 di volley, Sarroch ha il nuovo allenatore che siederà in panchina nella prossima stagione. La società ha comunicato la notizia attraverso le sue pagine social. La scelta è caduta su Francesco Denora Caporusso, 35 anni, pugliese, prende il posto di Marcello Mattioli che ha “traghettato” Sarroch sino ai quarti dei playoff dopo l’esonero di Marco Camperi. È un coach di provata esperienza, nonostante la giovane età. Nella scorsa stagione ha allenato l’Ortona, nel girone Blu della serie A3, eliminata nei quarti di finale dei playoff da Gioia del Colle, al tie break di garatre.

Denora Caporusso ha iniziato la carriera di allenatore a Lagonegro, come secondo di Paolo Falabella, con la scalata in serie A2. Nel 2019 è stato chiamato a sostituire Livio Bramato alla guida dell’Aurispa Lecce, in serie A3. Due stagioni che gli sono valse la chiamata in serie A2, prima a Mondovì, e per due stagioni a Cantù, dove nel 2023, sfiorò la promozione nella Superlega. A Mondovì e Cantù ha allenato Matteo Lusetti e Gianluca Rossi, protagonisti dell’ultimo campionato nel Sarroch.

Le prime dichiarazioni sono affidate ai social. «È stata una chiamata inattesa. Stiamo lavorando per costruire la nuova squadra, sarà frizzante e farà divertire».

