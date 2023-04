Sarroch, la prima fa male 

Purtroppo il finale del primo set ha pesato, anche se coach Marco Franchi non cerca alibi: «Le partite non si fanno con un set solo. Quello perso da 20-15 ha avuto un peso, ma con quel vantaggio dovevamo fare di più. Poi non vuol dire che la partita l’avremmo vinta, ma sino a quel momento avevano lavorato bene: Loro sono una buonissima squadra e non era scontato essere avanti», dice dopo il match, ammettendo qualche rimpianto: «Sì. Oltre al fatto di aver mancato una finale a cui tenevamo moto è che nel momento della difficoltà non siamo riuscito come altre volte a resettare e provare a cambiare un po’ il rendimento. L’abbiamo fatto, ma in modo alternato».

C’è un pizzico di rammarico nella squadra di Marco Franchi, perché i parziali (25-23, 25-22, 25-21) raccontano di un match tutto sommato equilibrato. Al punto che sono stati proprio i gialloblù di Sarroch a partire meglio. Soltanto nel finale di set, sotto 15-10, la Negrini è risalita sino al pareggio ed è riuscita a trovare il break decisivo nel momento giusto, cioè quando c’era da fare la differenza e andarsi a prendere il parziale. L’esito del primo set ha forse condizionato l’avvio del secondo per i sarrochesi, andati sotto in avvio del 2° e hanno finito per disunirsi, nonostante il set sia rimasto vivo sino alla fine: 25-22 e piemontesi a condurre anche nell’ultima frazione, sino 25-21 conclusivo.

Doveva arrivare ed è arrivato nel giorno peggiore. La prima sconfitta della stagione per Sarroch è purtroppo senza appello. I gialloblù si arrendono alla Negrini La Bollente Aqui Terme (0-3) e abbandonano il sogno di conquistare la Coppa Italia di Serie B di volley maschile. Quella maturata ieri sera al Palazzetto dello Sport di Castel Maggiore (Bologna) è la prima sconfitta stagionale per la Polisportiva dopo 22 vittorie di fila nel proprio girone e costa l’accesso in finale. A disputarsi il trofeo saranno stamattina alle 10 al PalaDozza il Gabbiano Mantova (che ha superato 3-0 l’Ecosantagata Civitacastellana) e la squadra piemontese, capolista del Girone A, con 20 vittorie e 2 sconfitte.

La partita

Il coach

Olbia ci prova

Ultime due giornate di campionato (due trasferte), invece, per l’Hermaea che, dopo aver ottenuto la salvezza diretta e l’accesso alla Poule promozione in A2 non ha trovato grandi soddisfazioni. Le olbiesi di Dino Guadalupi sono impegnate alle 18.30 a Tavagnacco. ( c.a.m. )

