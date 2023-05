Sarroch, la A3 è un po’ più vicina Ora il Cus Cagliari 

Organizzazione e tecnica. Ingredienti chiave nella ricetta vincente di un Sarroch che vede la A3 più vicina. Nell’esordio in una fase 1 dei playoff che mette in palio la promozione diretta i gialloblù superano 3-1 (15-25, 26-24, 16-25, 15-25) a domicilio il Letojanni (primo classificato nel gruppo I), ottengono la ventinovesima vittoria stagionale e dimostrano ancora una volta le qualità di una rosa riuscita a chiudere la regular season con 26 vittorie in 26 gare giocate. Dopo un primo set dominato e una seconda frazione a tinte siciliane, i ragazzi di coach Marco Franchi hanno demolito a suon di muri e attacchi le speranze del Letojanni, conquistando gli ultimi due atti del match e ottenendo il primo successo nel girone all’italiana che sabato alle 20 li metterà di fronte al Galatone, capolista del girone H.

Obiettivo tre punti

Oggi alle 18 occhi puntati invece sul Cus Cagliari, pronto ad esordire nella seconda fase della postseason. Gli universitari, capaci di collezionare 21 successi e 66 punti totali nel gruppo G, affronteranno in trasferta il Lamezia Terme, secondo classificato nel gruppo I. Un appuntamento da non fallire per i ragazzi di Simone Ammendola, decisi a conquistare al più presto il pass per il terzo step dei playoff e continuare così a sognare la A3.

Andata da incubo

In B1 femminile è un sabato amarissimo per la San Paolo, affondata 3-0 (25-23, 25-16, 25-15) dal Concorezzo nell’andata dei playout del gruppo B. In un confronto che sembra quasi la fotocopia di quello di regular season andato in scena lo scorso 18 marzo, le cagliaritane hanno subito nettamente il gioco avversario, incappando nel quinto ko in tre set della loro stagione. Un risultato che complica parecchio i piani salvezza della San Paolo in vista del ritorno in programma sabato alle 18 nella palestra di Piazza Giovanni XXIII. In C maschile fa festa invece il Borore, riuscito a superare 3-1 (25-17, 21-25, 25-12, 25-16) l’Airone nell’andata della finale playoff. Cinica e precisa, la capolista della regular season punta così il proprio mirino su una gara di ritorno che, in caso di successo, potrebbe regalargli il tanto sognato biglietto per la B.