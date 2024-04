Sarroch, in fumo 240 ettari Polemiche sull’antincendio  

Dopo ventiquattro ore ininterrotte di fuoco e vento quello che rimane è un paesaggio lunare che nessuno riconosce più. L’incendio colposo scoppiato mercoledì mattina nella zona di Cussorgia, per poi espandersi sino a Cala Zavorra e a Sa Punta, ha devastato le campagne di Sarroch e messo in evidenza i limiti del sistema antincendio regionale. Sono andati in fumo circa 240 ettari di territorio, per lo più costituiti da macchia mediterranea, ma dove erano presenti anche ginepri, sughere e olivastri.

L’arrivo dei Canadair

Se mercoledì, complici le forti folate di maestrale e un guasto a uno dei velivoli, i Canadair si sono dimostrati praticamente inutili, ieri dalle 9,15 alle 13, i numerosi lanci effettuati con precisione dai due aerei hanno finalmente spento l’incendio. A terra, invece, hanno lavorato alacremente agenti del Corpo forestale, barracelli e volontari delle associazioni antincendio, che hanno contribuito a bonificare le zone divorate dal fuoco.

Un muro di fiamme altissimo che cingeva l’intero centro abitato, visibile da ogni zona di Sarroch: per gli abitanti quella tra mercoledì e ieri è stata una notte da incubo, ma anche il risveglio non è stato dei migliori. Con le prime luci dell’alba la devastazione dell’incendio è diventata visibile, così come le fiamme, ancora alte nei due versanti di Prun’e Cristi. Come per miracolo il fuoco si è fermato a poche decine di metri dagli alberelli piantati con il progetto di forestazione voluto dal Comune: se il fuoco avesse divorato le 50mila piantine i danni sarebbero stati incalcolabili.

«Senza copertura»

Il sindaco, Angelo Dessì, ripercorre le ultime 24 ore, in cui ha visto impotente il suo paese bruciare: «Ho provato tanta rabbia e frustrazione, ci sono voluti oltre trent’anni per vedere rinverdire questa zona e in un giorno tutto è andato distrutto. Mercoledì, in tutta la serata, tre aerei sono riusciti a effettuare appena otto lanci: ieri, per fortuna, la presenza dei Canadair è stata decisiva. In un’emergenza di questa portata, con il vento che amplifica la devastazione del fuoco, attendere gli aerei che arrivano da Ciampino non è tollerabile, è necessario creare al più presto una base nell’Isola».

Dessì, inoltre, punta il dito sulla macchina organizzativa e sui ritardi della campagna antincendio: «Mercoledì è mancata una regia. A un certo punto, nel momento peggiore dell’incendio, non abbiamo più potuto contare sulla copertura aerea. Dopo un inverno così siccitoso e un caldo fuori stagione come quello di aprile, non possiamo permetterci di far partire la campagna antincendio solamente dal 15 maggio. Devo però ringraziare la neo assessora regionale all’Ambiente, Rosanna Laconi, per la sensibilità e l’attenzione dimostrate in questi due giorni».

Salva la forestazione

Non è tutto perduto, perché il progetto di forestazione che si estende per 50 ettari è salvo, e gli alberelli che guardano verso il mare piantati nei mesi scorsi da bambini sono ancora là, come un simbolo di resilienza. «Quando le fiamme minacciavano la parte alta di Sa Punta – racconta Tania Gatto, ex consigliera comunale che segue il progetto di riforestazione – ho visto due bimbi piangere per le sorti delle loro piantine: credo che la loro passione sia il miglior seme per far nascere una Sarroch più verde».

RIPRODUZIONE RISERVATA