VaiOnline
Volley a3 maschile.
09 novembre 2025 alle 00:26

Sarroch fa festa, il Cus Cagliari cade a S. Giustino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Finalmente la Sarlux Sarroch. Ha sconfitto Mirandola 3-1 (25-23, 23-25, 25-20, 25-20) e contemporaneamente ha battuto una seconda avversaria, la paura che ha fatto capolino dopo due sconfitte. La prima vittoria (e i primi set vinti) vale un’oasi di serenità e sorrisi, finalmente le braccia degli attaccanti sono diventate esplosive e precise, vedere i numeri. Si è visto il lituano Vaskelis a pieno regime, Partenio ha offerto doni natalizi ai suoi attaccanti e costruito una diga che ha fruttato quattro punti a muro su tredici totali. «Erano con le spalle al muro, dovevano dare un segnale», commenta il coach Denora Caporusso, «in settimana analizzeremo gli errori, ora festeggiamo i tre punti». È stata anche una prova di carattere perché nei primi tre set Sarroch ha sempre inseguito, sorpassi conclusi nel primo con brivido (da 24-19 a 24-23) e terzo, Nell’ultimo troppi errori in battuta hanno tenuto aperto un set che altrimenti non avrebbe avuto storia.

Sarlux Sarroch : Capelli 14, Leccis 4, Partenio 7, Vaskelis 25, Mocci (L), Matani 6, Saibene 12, Kubaszeck, Agrusti 8, Iannaccone 1. N.e. Curridori, Giaffreda, Romoli, Pisu.

Tris negativo

Non si ferma la striscia di sconfitte. Dall’Umbria arrivano la terza consecutiva, 3-0 con l’Altotevere San Giustino (25-18, 25-22, 25-21) e il penultimo posto in classifica. Il Cus ha dato l’impressione di essere quasi in soggezione contro una squadra determinata e in fiducia, supportata da solisti come Marzolla (18 punti) e Quarta (12). Il Cus è stato poco efficace in attacco, bene i punti a muro (7), ma è stata la maggiore convinzione avversaria a fare la differenza, con recuperi a volte fortunosi ma trasformati in punti sonanti. Nel primo set il Cus è rimasto attardato sin dall’avvio, nel secondo è partito bene (4-0) ma è stato raggiunto (9-9) e superato con il muro di Quarta e l’ace di Cappelletti. Quando si riporta a -1 viene puntualmente ricacciato indietro. Anche nel terzo resta sulla scia, l’allungo finale dell’Altotevere e l’attacco con “mani out” di Marzolla chiudono la partita.

Cus Cagliari : Agapitos 10, Zanettin 5, Menicali 6, Biasotto 5, Muccione, Luisetto 7, Sciarretti, Basso (L), Gozzo, Truocchio 11, Galiazzo 2, Folguera. N.e. Piludu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari spaventa il Como

Finisce 0-0, nel finale occasionissima per Zito Luvumbo 
l Nello sport
Strade di sangue

Animali liberi di attraversare: «Servono barriere e dissuasori»

I sindaci chiedono «interventi mirati, inclusi più abbattimenti» 
Alessandra Carta
Sarcidano e Barbagia.

Amministratori disperati: «Troppi rischi»

Giorgio Ignazio Onano
Il focus

I leoni da tastiera? «Gente frustrata»

Mazzette (Università di Sassari): la logica del capro espiatorio alla base dell’odio social 
Piera Serusi
Siccità

La sete della Nurra: «Indennizzi subito e lotta agli sprechi»

Il grido di agricoltori e allevatori: la Regione intervenga senza indugi  
Mariangela Pala Fabrizio Ungredda
Il dibattito

Il rebus del fine vita, i nodi da sciogliere sulla morte “etica”

Associazioni, medici e legali al Brotzu: «Mancano ancora linee guida chiare» 
Umberto Zedda
Magie d’inverno

Intelligenza artificiale L’uomo quantistico nella nuova società

Derrick de Kerckhove a Nuoro: un futuro completamente diverso  
Giovanna Pittalis
Spettacoli

Il campione di Selegas sbanca il gioco in tv

Gabriele Casti, 34 anni, insegnante, alla “Ruota della fortuna” ha già vinto 209.900 euro 
Paolo Carta
Tragedia sulla A22

Incinta al nono mese, muore d’incidente

Ha urtato il tir che la precedeva. Nel Bolognese 18enne falciata sulle strisce 