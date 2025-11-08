Sarroch fa festa, il Cus Cagliari cade a S. Giustino 

Finalmente la Sarlux Sarroch. Ha sconfitto Mirandola 3-1 (25-23, 23-25, 25-20, 25-20) e contemporaneamente ha battuto una seconda avversaria, la paura che ha fatto capolino dopo due sconfitte. La prima vittoria (e i primi set vinti) vale un’oasi di serenità e sorrisi, finalmente le braccia degli attaccanti sono diventate esplosive e precise, vedere i numeri. Si è visto il lituano Vaskelis a pieno regime, Partenio ha offerto doni natalizi ai suoi attaccanti e costruito una diga che ha fruttato quattro punti a muro su tredici totali. «Erano con le spalle al muro, dovevano dare un segnale», commenta il coach Denora Caporusso, «in settimana analizzeremo gli errori, ora festeggiamo i tre punti». È stata anche una prova di carattere perché nei primi tre set Sarroch ha sempre inseguito, sorpassi conclusi nel primo con brivido (da 24-19 a 24-23) e terzo, Nell’ultimo troppi errori in battuta hanno tenuto aperto un set che altrimenti non avrebbe avuto storia.

Sarlux Sarroch : Capelli 14, Leccis 4, Partenio 7, Vaskelis 25, Mocci (L), Matani 6, Saibene 12, Kubaszeck, Agrusti 8, Iannaccone 1. N.e. Curridori, Giaffreda, Romoli, Pisu.

Tris negativo

Non si ferma la striscia di sconfitte. Dall’Umbria arrivano la terza consecutiva, 3-0 con l’Altotevere San Giustino (25-18, 25-22, 25-21) e il penultimo posto in classifica. Il Cus ha dato l’impressione di essere quasi in soggezione contro una squadra determinata e in fiducia, supportata da solisti come Marzolla (18 punti) e Quarta (12). Il Cus è stato poco efficace in attacco, bene i punti a muro (7), ma è stata la maggiore convinzione avversaria a fare la differenza, con recuperi a volte fortunosi ma trasformati in punti sonanti. Nel primo set il Cus è rimasto attardato sin dall’avvio, nel secondo è partito bene (4-0) ma è stato raggiunto (9-9) e superato con il muro di Quarta e l’ace di Cappelletti. Quando si riporta a -1 viene puntualmente ricacciato indietro. Anche nel terzo resta sulla scia, l’allungo finale dell’Altotevere e l’attacco con “mani out” di Marzolla chiudono la partita.

Cus Cagliari : Agapitos 10, Zanettin 5, Menicali 6, Biasotto 5, Muccione, Luisetto 7, Sciarretti, Basso (L), Gozzo, Truocchio 11, Galiazzo 2, Folguera. N.e. Piludu.

