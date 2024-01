Sarroch fa festa, battuta Bologna 

Ci vuole tutto il cuore dalla Sarlux Sarroch per battere la Geetit Bologna e fare festa. È finita 3-1 (25-23, 25-18, 25-27, 25-23), il successo vale l’ottavo posto nella serie A3 di volley. Una partita che sembrava decisa al terzo set, poi la squadra di Giombini ha deciso che doveva attentare le coronarie dei presenti nel palazzetto di via Giotto. Due set a zero per Sarroch, 23-20 nel terzo, Bologna rimonta vince il set e nel quarto si porta avanti. Sarroch non si arrende, sorpassa sul traguardo con due punti di Fortes.

In serie B1 femminile la Capo d’Orso Palau è stata sconfitta 3-0 a Villa Cortese. Il derby della B2 femminile lo vince il Garibaldi La Maddalena, che a Ossi supera la Smeralda 3-0. Continua la risalita della Pan Alfieri Cagliari che ha vinto a Grosseto 3-2. Non riesce l’impresa all’Audax Quartucciu, che rimonta due set al Terracina ma perde 3-2. In serie B maschile la Stella Azzurra Sestu si fa rimontare due set e perde 3-2 con il Cazzago. Perde in casa anche il Borore, battuto 3-0 dal Valtrompia.

