Sarroch è felice ma non si rilassa: «Ancora 9 gare» 

«Siamo contenti ma non dobbiamo abbassare la guardia. Vogliamo arrivare da primi ai playoff e mancano ancora nove giornate al traguardo». Parola di coach Marco Franchi, direttore d’orchestra di un Sarroch che ha conquistato la diciassettesima vittoria consecutiva in B maschile grazie al bel 3-2 nel derby con il Cus Cagliari: «È stata una gara intensa, giocata da due formazioni di qualità», dice il tecnico romano, «sapevamo che i nostri avversari avrebbero lottato su ogni pallone. Noi non abbiamo fatto la nostra miglior partita ma abbiamo reagito in ogni situazione», questa la chiave del match per una squadra ancora imbattuta in stagione (solo il Gabbiano Mantova ha fatto più punti nei gironi di B), ora in vantaggio di 10 lunghezze sul secondo posto di un Cus in crescita costante e in piena lotta playoff. «Non mi aspettavo un percorso netto», ammette Franchi, «abbiamo vinto anche le due gare di Coppa Italia. Pensare a tutto ciò a inizio stagione sarebbe stato impossibile. Credo che sia qualcosa di eccezionale».

Sorrisi ritrovati

Se il diciassettesimo turno di B maschile ha fatto registrare un’altra caduta della Stella Azzurra (zero punti, peggior rendimento di tutta la B), il sabato sottorete ha regalato intanto tranquillità a Capo d’Orso e San Paolo in B1 femminile. Dopo un inizio di stagione lontanissimo in termini di rendimento dalla cavalcata playoff della scorsa annata, le “orsette”, alla seconda vittoria di fila, sono ora ottave nel girone B con 20 punti. Sono 3, al momento, le lunghezze di vantaggio sulle ragazze di Gramignano (una gara in più), riuscite a trovare il proprio equilibrio in campionato grazie a tre successi nelle ultime sei gare. Una striscia che ha loro permesso di allontanarsi dalle zone più calde della classifica e staccare di 4 lunghezze la Galbiati (terzultima).

Le difficoltà

Fatica a trovare continuità in B2 femminile, invece, l’Alfieri. Dopo un avvio con vista playoff le rossoblù, al terzo ko consecutivo, occupano ora l’ottavo posto del gruppo C con 27 punti, + 13 rispetto a La Smeralda, quartultima con una gara in meno disputata e ancora in piena corsa salvezza. Un obiettivo che comincia a farsi sempre più complicato per la neopromossa Garibaldi (penultima a quota 9), crollata per la 14ª volta in un campionato in cui continua a patire il salto di categoria.



