Sarroch e Cus,  un sabato nerissimo 

Un sabato da dimenticare nella serie A3. Ha perso la Sarlux Sarroch, battuta 3-1 in casa dal Salsomaggiore. A Motta di Livenza il Cus Cagliari ha perso la quarta partita consecutiva.

Sarlux Sarroch

Tra chi doveva vincere per salvarsi (Sarroch) e chi non aveva nulla da perdere perché già retrocesso (Salsomaggiore), ha vinto la seconda. Una sconfitta per 3-1 (25-16, 22-25, 20-25, 13-25) ai limiti del surreale per la Sarlux che rischia di mettere in discussione un’intera stagione, in attesa dei risultati delle dirette concorrenti in campo oggi.

Primo set in discesa, ma il coach Giombini aveva fiutato l’aria e chiamato comunque due time out. I set successivi hanno evidenziato il calo della concentrazione, nel quarto la confusione è stata totale.

Cus Cagliari

Anche la squadra di Ammendola arriva a fine stagione con il fiato corto. Il Volley Motta ha vinto 3-0 (25-19, 25-19, 25-20) e continua la sua corsa, il Cus resta comunque aggrappato alla zona playoff, con un settimo posto da difendere. Ha provato ad arginare la superiorità avversaria, mettendo la testa avanti sia nel secondo (13-12) che nel terzo set (15-13), Motta ha agganciato e allungato e per il Cus non c’è stato scampo.

