Sarroch e Cus, è una stagione d’oro  

A pagina 26 del libro dei record della B maschile c'è stampata, in grande, la foto dei ragazzi del Sarroch stretti in un abbraccio. Uno scatto che riassume nel modo migliore i 25 fogli precedenti che, sabato dopo sabato, hanno raccontato la storia di una squadra riuscita a vincere tutte le gare di un gruppo G chiuso in vetta. Il 3-1 (25-20, 12-25, 20-25, 18-25) rifilato ieri alla Virtus nell’ultimo match della regular season diventa così la ciliegina sulla torta di un campionato in cui i gialloblù di coach Marco Franchi hanno dominato in lungo in largo, ottenendo 74 dei 78 punti totali a disposizione, concedendo soltanto 14 set agli avversari e conquistandosi a suon di muri e attacchi il miglior accoppiamento nella prima fase dei playoff al via il prossimo 13 maggio.

Cus, altra festa

Chiude il girone con una vittoria anche il Cus Cagliari di Simone Ammendola, riuscito a superare 3-0 (18-25, 17-25, 19-25) il Marino a domicilio. Per gli universitari, già certi del pass per la fase due della post-season, si tratta del ventunesimo successo in un raggruppamento chiuso al secondo posto a quota 66 punti. Un risultato strepitoso per i rossoblù, riusciti a imporsi, match dopo match, come principale antagonista del Sarroch. Saluta la B conquistando la prima vittoria e i primi punti della sua stagione, invece, la Stella Azzurra, uscita vittoriosa per 3-2 (25-18, 22-25, 20-25, 25-22, 10-15) dalla sfida giocata sul campo del Casal Bertone.

Palau, è salvezza

Nonostante la sconfitta in tre set (25-19, 25-23, 25-19) subita contro il Legnano, il Capo d’Orso festeggia intanto per la matematica salvezza in B1. Le “orsette” chiudono infatti il girone B a quota 32 punti al pari di una San Paolo che, sebbene sia riuscita a superare 3-1 (25-11, 18-25, 21-25, 22-25) la Don Colleoni, dovrà ora passare dai playout per evitare la retrocessione. In B2 femminile chiude la propria stagione con un bel 3-2 (19-25, 25-23, 25-22, 19-25, 15-2) sul Cinisello l’Alfieri, capace di conquistare 38 punti in un gruppo C in cui le già retrocesse La Smeralda Ossi e Garibaldi sono crollate 3-0 sotto i colpi del Ripalta (25-10, 25-20, 26-24) e del Novate Milanese (25-15, 25-19, 25-14).