Sarroch e Cus, domani in A3 serve un segno 

Giocano in contemporanea domani, Cus Cagliari e Sarlux Sarroch, nella terza giornata della serie A3 maschile di volley. Con un obiettivo comune, rialzarsi immediatamente dopo le sconfitte della scorsa settimana. C’è un dato che emerge, nelle prime due giornate più di un pronostico è saltato, segno dell’annunciata incertezza. che caratterizza l’avvio dei campionati.

Cus Cagliari

Il neopromosso Brugherio, l’avversario del Cus nella trasferta di domani, è apparentemente il più indicato per riprendersi da una sconfitta. Ma la parola d’ordine è una sola, quella di non sottovalutare nessuno, tantomeno una squadra come quella brianzola formata totalmente da under 18 e quindi imprevedibile. Brugherio ha perso solo al quinto set con San Donà, l’attuale seconda in classifica, e domenica scorsa si è arreso senza combattere all’altra matricola Ciriè. Il Cus non ha comunque sfigurato sabato scorso con il Mantova i cui battitori che hanno messo in seria difficoltà la ricezione.

Sarlux Sarroch

Una settimana di riflessione e di lavoro è quella che ha trascorso Sarroch dopo la pesante sconfitta a Trebaseleghe. Domani al Palazzetto di Via Giotto (ore 16) c’è l’Altotevere San Giustino, squadra che punta in alto. Domenica scorsa gli umbri hanno perso a Cantù, rinunciando dal primo set all’opposto titolare Marzolla, infortunato. Il sostituto, Pinali, ha messo a terra 19 punti. E torna in ballo l’assenza prolungata di Saibene nel Sarroch, che ha messo in difficoltà gli equilibri nei cambi, per quanto il coach Moretti non abbia cercato alibi dopo la sconfitta in Veneto, elogiando invece chi dal secondo set ha sostituito i tre titolari rimandati in panchina.

Serie B femminile

Inedito derby tra “vicini di casa” separati dal Passo della Moneta, una traversata di venti minuti, nella terza giornata della serie B1 femminile. A La Maddalena (Palazzetto via Lamarmora ore 17) sfida tra Phi Volley e Capo d’Orso Palau, partite con rendimenti differenti. Due vittorie per le “orsette”, due sconfitte per le maddalenine.

Seconda trasferta consecutiva per la Pan Alfieri Cagliari. Reduce dalla vittoria di Lecco, la squadra di Loi gioca a Monza con il Vero Volley, formazione di Under 18 di belle speranze, battute da Palau e Pavia.

In serie B2 femminile il gioco si fa duro per il Cus Cagliari in trasferta a Gorla Minore. Il Volley Gorla, due vittorie nelle prime due partite, è una squadra giovane con due tocchi di esperienza nella categoria, come la schiacciatrice Tenti e la centrale Di Muro.

Serie B maschile

La Vega Dolianova è attesa all’inversione di rotta, stasera nella Palestra di Corso Matteotti (ore 16) contro il Volley Desio. Dopo la sconfitta per 3-0 di domenica scorsa a Scanzorosciate è stata apprezzata la reazione nel secondo e terzo set, dopo un avvio praticamente non giocato. I brianzoli hanno sinora giocato una partita, vincendo a Monza.

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