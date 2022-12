Sarroch e Cus, avanti tutta 

Un Sarroch da 10 e lode. È questo il voto scritto in rosso sulla pagella dei ragazzi di Marco Franchi, capaci di mettere in fila la decima vittoria consecutiva nel gruppo G. Dal Marino fino all'Anguillara, affondato ieri con l’ottavo 3-0 (25-27, 17-25, 21-25) della loro stagione. Riccardo Romoli e compagni continuano a raccogliere applausi, raggiungono quota 30 nel girone e tornano in Sardegna con in tasca l’ennesima prova di forza in B maschile. Pronta reazione davanti alle difficoltà in un primo set chiuso ai vantaggi, gestione del match e cinismo nei momenti decisivi. Nell’ultima gara vinta dai gialloblù, in fondo, c’è tutta l’essenza di un Sarroch sempre più capolista e capace di mantenere invariato il vantaggio di cinque punti sul secondo posto.

Doppietta Cus

Nel sabato sottorete fa festa anche un ottimo Cus Cagliari, riuscito a centrare l’atteso bis dopo il successo conquistato il 3 dicembre proprio contro l’Anguillara. Quella ottenuta ieri in casa del Casal Bertone è la settima vittoria stagionale per gli uomini di Simone Ammendola, capaci di chiudere in tre set (18-25, 19-25, 13-25) e senza alcun intoppo la pratica laziale. Sono 22, ora, i punti in classifica dei rossoblù, terzi insieme alla Virtus Roma e al Genzano. Non riesce invece a schiodarsi dall’ultimo posto la Stella Azzurra. Il set vinto in avvio di gara nello scontro salvezza giocato in casa del Marino illude i sestesi che assaporano la prima vittoria stagionale. La rimonta avversaria spezza però i sogni dei biancoblù di Roberto Abis che escono sconfitti 3-1 (25-27, 25-19, 25-17, 26-24) e restano bloccati a zero punti.

Tris Capo d'Orso

Terza vittoria consecutiva e quota 14 raggiunta nel gruppo B. In B1 femminile sorride per il terzo weekend di fila il Capo d’Orso, uscito vittorioso al tie break (25-22, 24-26, 25-14, 21-25, 11-15) in casa di un Cabiate che vede ridursi a tre i punti di vantaggio sul club di Palau. Grinta e passione. Così le "orsette" ritrovano tranquillità in un girone in cui proseguono le difficoltà della San Paolo, ancora invischiata nella lotta salvezza. Le ragazze di Matteo Gramignano combattono ma cadono 3-1 (25-8, 25-16, 13-25, 25-17) sul campo del Crema e restano così a sette punti.