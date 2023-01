Sarroch e Cus avanti tutta 

«Come chiudere da imbattuti il girone di andata». Chiedere, per istruzioni, al super Sarroch. I ragazzi di coach Marco Franchi vincono anche contro la Virtus Roma, ottengono il nono 3-0 stagionale(25-15, 25-19, 25-14) e mettono in fila la tredicesima vittoria in altrettante gare giocate. Uno score da urlo per Riccardo Romoli e compagni che continuano a dominare il gruppo G di B maschile e potranno così presentarsi con in mano un curriculum “da big” alle prossime sfide di Coppa Italia. Una competizione in cui, tra il 21 e il 29 gennaio, i gialloblù affronteranno il Letojanni e il Leverano in un girone all’italiana che metterà in palio la final four.

Nel sabato sottorete torna a sorridere anche il Cus Cagliari a sette giorni dal ko subito proprio sul campo della Virtus. Contro il Marino i rossoblù partono forte, concedono un solo set agli avversari e chiudono con un bel 3-1 (25-19, 25-13, 23-25, 25-15) la pratica romana. Sono 29, ora, i punti dei cagliaritani (quarti) che riprendono così con decisione la propria rincorsa playoff.

Scatto San Paolo

Sogna l’impresa ma non riesce a schiodarsi dall’ultimo posto, invece, la Stella Azzurra. Contro il Casal Bertone i sestesi vincono il primo set, cadono nel secondo, accarezzano il 2-1 e crollano poi sotto i colpi del Casal Bertone in un quarto parziale che costa la tredicesima sconfitta in stagione. In B1 femminile, intanto, prosegue l’ottimo momento della San Paolo che rifila un netto 3-0 (25-23, 25-13, 25-23) alla Don Colleoni, centra il secondo successo di fila, sale a quota 13 punti e manda un segnale forte nella lotta salvezza del gruppo B. Umore opposto e terzo ko consecutivo, invece, per il Capo d’Orso, superato 1-3 (25-27, 23-25, 25-18, 20-25) dal Legnano. Uno stop che mantiene le “orsette” a quota 14.

Blitz Alfieri

Cuore e grinta sono invece gli ingredienti che lanciano l’Alfieri nel gruppo C di B2 femminile. Le rossoblù si aggiudicano al tie break (25-19, 23-25, 25-18, 21-25, 13-15) lo scontro diretto in casa del Cinisello e si portano a meno due dalle avversarie in una classifica che le vede sempre più coinvolte nella corsa playoff. È un altro sabato amaro, invece, per l’Ossi e il Garibaldi. Se le smeraldine (quartultime) rimediano il sesto ko di fila nel 3-0 (18-25 10-25 17-25) casalingo subito contro la capolista Ripalta, le maddalenine (penultime) non riescono ad andare oltre ad un 3-1 (27-29, 19-25, 25-20, 19-25) nel duello con il Novate Milanese. Ko che complicano la situazione di classifica delle due formazioni sarde coinvolte nella lotta per non retrocedere.