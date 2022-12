sarroch e cus a tutta 

«Come chiudere al meglio il 2022». Dirige l'orchestra coach Marco Franchi, si esibisce il Sarroch. Nell'ultima gara dell'anno i gialloblù non deludono le aspettative, superano 3-1 (25-20, 26-28, 25-19, 25-19) la Roma 7 e chiudono da campioni d'inverno una prima parte di stagione da favola. Undici vittorie su 11 gare giocate, 33 punti conquistati, soltanto tre set persi, primo posto nel gruppo G di B maschile e un rassicurante più cinque sul Campobasso secondo. Numeri da record per Riccardo Romoli e compagni che possono ora godersi le meritate vacanze in attesa del primo duello del 2023 in programma l’8 gennaio in casa della Lazio.

Volata Cus

Il sabato sottorete sorride anche a un super Cus Cagliari, riuscito a centrare la terza vittoria di fila grazie allo strepitoso 3-0 (25-10, 25-22, 29-27) messo in campo proprio nel big match giocato contro i biancocelesti. Sono 25, ora, i punti dei rossoblù che rafforzano così il terzo posto insieme a Genzano e Virtus Roma, prossimo avversario dei cagliaritani nello scontro diretto del 7 gennaio. Si allunga a 11, invece, la striscia di sconfitte consecutive per la Stella Azzurra, crollata 3-0 (16-25, 18-25, 19-25) anche contro l’Anguillara. Un risultato che mantiene invariato il segno zero alla voce punti conquistati per i sestesi che vedono allontanarsi sempre più le speranze di salvezza.

Super San Paolo

In B1 femminile si interrompe dopo tre vittorie di fila la corsa del Capo d’Orso. Nella sfida casalinga con il Crema le “orsette” passano in vantaggio (25-19) ma subiscono poi la decisa rimonta avversaria (17-25, 23-25, 21-25), restando inchiodate a quota 14 in un gruppo B in cui hanno finora collezionato cinque successi e altrettanti ko. Umore opposto e 2022 chiuso col botto, invece, per la San Paolo. Nel test con il Legnano, secondo nel girone, le ragazze di coach Matteo Gramignano mettono in campo una prestazione da urlo e si aggiudicano l’intera posta in palio grazie ad un bel 3-1 (21-25, 25-15, 25-20, 26-24). Un successo che regala ossigeno puro alle cagliaritane nella lotta per non retrocedere.

Sabato amaro

È un weekend da dimenticare, invece, per le formazioni sarde impegnate in B2 femminile. Reduce dalla vittoria con il Cagliero, l’Alfieri non centra l’atteso bis nello scontro diretto con il Villa Cortese. Partite forte nella prima frazione di gara (25-23), le rossoblù non sono poi riuscite ad imporre il proprio gioco, crollando (17-25, 20-25, 18-25) così per la quinta volta in un gruppo C che le vede bloccate al sesto posto con 19 punti in compagnia del Lazzate. Classifica decisamente più complicata, intanto, per l’Ossi e il Garibaldi, uscite sconfitte 3-2 (16-25, 25-19, 25-23, 17-25, 8-15) e 3-1 (17-25, 21-25, 26-24, 16-25) dai rispettivi duelli giocati contro Novate Milanese e Cusano. Sono 11 i punti delle “smeraldine”, quartultime nel girone con cinque punti di vantaggio sulle maddalenine (penultime). Posizioni complicate in una classifica che le due squadre sarde cercheranno di ribaltare già a partire dai primi impegni del 2023.



