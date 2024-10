Sarroch, dove il calcio è di casa Settant’anni in campo, 120 tesserati 

Sarroch paese dello sport, seimila abitanti e più di venti società di discipline diverse, con squadre che si distinguono anche a carattere nazionale. Nel centro a meno di 30 chilometri da Cagliari, sin dagli anni ’50 il calcio è stata una importante valvola di sfogo per i giovani del paese. Dici Sarroch e pensi a Mario Tiddia, storico giocatore e allenatore del Cagliari. A lui è intitolato anche lo stadio comunale, già ristrutturato e che prossimamente, grazie a un importante investimento dell’amministrazione comunale, vedrà nascere nell’area sportiva anche un nuovo campo di calcio a 5, uno di calcio a 7, una nuova club house ed anche nuovi spogliatoi e infermeria.

Tra i giocatori cresciuti nelle giovanili del Sarroch e arrivati ad alti livelli, si ricorda anche Nicola Ancis, una presenza in serie A con il Cagliari guidato da Claudio Ranieri.

Una società che ha superato i settant’anni di attività, arrivata al massimo livello in Promozione e che in quella categoria ci vuole tornare nel giro di qualche anno come conferma il presidente della ASD Gioventù Sarroch, Rocco Canepa: «E’ inutile nasconderci, siamo una bella società che funziona grazie a chi lavora dentro la nostra squadra, fatta di volontari e di tanti tecnici qualificati. Uno di questi è Nunzio Falco che abbiamo voluto proprio per iniziare un percorso ambizioso». Ma questa crescita parte dai giovani e da un settore giovanile che ha ripreso ad avere numeri importanti. «Sei anni fa siamo ripartiti con soli quaranta ragazzi del settore giovanile», sottolinea il team manager Gabriele Santu, «ora, grazie anche all’affiliazione con la Football Academy del Cagliari, ne contiamo novanta, con otto ragazzi che da Sarroch sono entrati nel settore giovanile rossoblu, grande motivo di orgoglio per la nostra società».

In campo

Centoventi tesserati tra i giocatori, più altri venti tra dirigenti e tecnici. «Passione, grinta e competenza», dice Canepa, «ma la crescita è dovuta anche all’aiuto aiuto di sponsor e genitori, senza i quali non si potrebbe andare avanti».Altro obiettivo sarà creare tutte le squadre dell’attività di base e anche del settore giovanile. «C’è ancora da lavorare per poter creare squadre competitive», prosegue Santu, «ma abbiamo puntato tutto sulla qualità dei tecnici, tutti patentati Uefa B e C». E poi c’è la prima squadra che mira alla promozione in Prima Categoria, guidata da uno che il calcio lo conosce molto bene come Nunzio Falco.

