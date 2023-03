Sarroch, chance  per allungare Domani il Cus 

“Casa dolce casa”. Ancora una volta. Dopo il 3-0 sull’Appio Roma, la capolista Sarroch ospita oggi alle 15.30 il Casal Bertone (penultimo) nella seconda sfida interna consecutiva in B maschile. Un match in cui gli uomini di Marco Franchi andranno a caccia della diciannovesima vittoria di fila in un gruppo G che li vede a più 10 sul secondo posto del Cus Cagliari.

Reduci dal 3-1 sul Sestu, gli universitari saranno invece di scena domani alle 15 a Sa Duchessa contro la Fenice Roma (ottava). Un duello che, complice lo scontro diretto tra il Genzano (quinto) e la Roma 7 (terza) in programma oggi, diventa una ghiotta occasione per i rossoblù per allungare in classifica sui capitolini, distanti ora una sola lunghezza. Riparte alle 16 dal campo della Pallianus, invece, il campionato della Stella Azzurra, ultima nel girone e alla disperata ricerca del primo punto stagionale per non retrocedere già oggi.

B1F, cercasi conferme

In B1 femminile, invece, umore diverso e mirino puntato sul quarto successo di fila per il Capo d’Orso, ottavo nel gruppo B a quota 23 e atteso oggi alle 14.30 dal match casalingo con il Concorezzo (penultimo). Obiettivo tre punti anche per la San Paolo, reduce dal bel 3-2 nella sfida salvezza con la Galbiati. None a quota 19, le cagliaritane saranno di scena alle 15 nella palestra di Piazza Giovanni XXIII contro il Gorle per cercare di aumentare il distacco dalle avversarie, ora a meno tre ma con una gara in meno disputata.

Alfieri in casa

In B2 femminile cercherà di dar seguito alla vittoria sul Settimo Milanese l’Alfieri, settimo con 30 punti nel gruppo C e atteso oggi alle 16 dal confronto del Coni B con il Gorla (ottavo). A Ossi cresce intanto l’attesa per lo scontro diretto delle 19 tra il Vero Volley Monza (decimo) e le padrone di casa de La Smeralda (terzultime ma con una partita in meno delle avversarie). Squadre divise da otto punti in un girone in cui non riesce a schiodarsi dalla penultima posizione il Garibaldi, in campo oggi a La Maddalena contro il fanalino di coda Settimo Milanese (ore 15) per cercare uno spiraglio di luce in una classifica sempre più buia.