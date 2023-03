Sarroch alla prova  dell’Appio Roma 

In B1 femminile cerca il tris il Capo d’Orso. Ottave nel gruppo B a quota 20, le “orsette” sembrano aver finalmente imboccato la via della continuità e il test di oggi alle 15,30 in casa del Busnago (ultimo) è una ghiotta occasione per allungare la propria striscia positiva. Obiettivo tre punti anche per la San Paolo, attesa alle 15 dal match esterno contro una Galbiati che dista quattro lunghezze dalle cagliaritane, none ma con una gara in più.

Dopo il blitz in casa del Cus Cagliari, il Sarroch in via Giotto ospita oggi alle 15,30 l’Appio Roma per proseguire la propria corsa in B maschile. Agli uomini di Franchi finora 49 dei 51 punti totali disponibili, in cima a un gruppo G che li vede a più 10 sullo stesso Cus. Al primo stop dopo quattro successi consecutivi, gli universitari sono invece attesi oggi alle 16 a Decimomannu da una Stella Azzurra ancora alla ricerca del primo punto in stagione. Una sfida in cui i rossoblù cercheranno di rafforzare le proprie ambizioni playoff.

L’Hermaea Olbia si gioca tutto sul Lago di Como. Impegnata domani a Lecco (alle 17) a caccia di un risultato utile per la poule promozione, la squadra di Dino Guadalupi deve sperare che sull’altro “ramo” l’Albese Como non faccia punti col Sassuolo.

B maschile

Dopo il blitz in casa del Cus Cagliari, il Sarroch in via Giotto ospita oggi alle 15,30 l’Appio Roma per proseguire la propria corsa in B maschile. Agli uomini di Franchi finora 49 dei 51 punti totali disponibili, in cima a un gruppo G che li vede a più 10 sullo stesso Cus. Al primo stop dopo quattro successi consecutivi, gli universitari sono invece attesi oggi alle 16 a Decimomannu da una Stella Azzurra ancora alla ricerca del primo punto in stagione. Una sfida in cui i rossoblù cercheranno di rafforzare le proprie ambizioni playoff.

Scatto Palau

In B1 femminile cerca il tris il Capo d’Orso. Ottave nel gruppo B a quota 20, le “orsette” sembrano aver finalmente imboccato la via della continuità e il test di oggi alle 15,30 in casa del Busnago (ultimo) è una ghiotta occasione per allungare la propria striscia positiva. Obiettivo tre punti anche per la San Paolo, attesa alle 15 dal match esterno contro una Galbiati che dista quattro lunghezze dalle cagliaritane, none ma con una gara in più.

In B2 femminile è caccia al riscatto per l’Alfieri. Reduci da tre ko di fila, le rossoblù scenderanno in campo oggi alle 15,30 in casa del Settimo Milanese in un gruppo C in cui prosegue la rincorsa salvezza dell’Ossi. Sono 14, ora, i punti delle "smeraldine" (quartultime), di scena alle 14 in trasferta contro il Lazzate. Situazione più complicata invece per il Garibaldi (penultimo), pronto al tutto per tutto nello scontro diretto fissato per domani alle 15 sul campo dell’Orago (terzultimo).

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata