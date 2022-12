Sarroch, adesso è fuga 

Si scrive “nove su nove”, si legge, ancora una volta, “dominio Sarroch”. Nel palazzetto di Via Giotto i gialloblù festeggiano e i loro tifosi li sommergono di applausi. Giusti, meritati, rivolti ad una squadra che dopo otto vittorie di fila fa suo anche lo scontro diretto con il Campobasso, secondo nel gruppo G di B maschile. I ragazzi di coach Marco Franchi passano in svantaggio nel primo set (21-25) ma si compattano palla dopo palla. Vedere per credere, la grinta messa in campo nel 26-24 del secondo parziale. Il 25-17 e il sontuoso 25-8 con cui Romoli e compagni chiudono la pratica sono poi le classiche ciliegine sulla torta che festeggia un primato da sogno per i gialloblù, ora a più cinque sui molisani e sulla Virtus Roma.

Riscatto Cus

Nel sabato sottorete fa festa anche il Cus Cagliari, tornato a sorridere dopo il ko subìto proprio con il Campobasso. A Sa Duchessa i rossoblù impongono il proprio gioco fin dai primi attacchi, dominano la gara e rifilano un rotondo 3-0 (25-14, 25-21, 25-21) all’Anguillara, centrando così la sesta vittoria stagionale. Sono otto, al momento, i punti di distanza dei rossoblù dalla vetta di un raggruppamento che li vede al quinto posto con 19 punti. Sempre bloccata a quota zero, invece, la Stella Azzurra, sconfitta 3-1 (19-25, 25-16, 18-25, 19-25) dalla Fenice. A Decimomannu, nonostante il secondo set vinto in questo campionato, gli uomini di Roberto Abis si arrendono così per la nona volta di fila, restando ancorati all’ultima posizione.

Umori opposti

In B1 femminile porta a termine la “missione tre punti” il Capo d’Orso. A una settimana dalla vittoria con il Gorle, le “orsette” concedono il bis davanti al proprio pubblico, superando 3-1 (21-25, 25-23, 25-15, 25-19) la Don Colleoni e salendo a 12 punti nel gruppo B. A poco più di 300 km di distanza esulta intanto anche la San Paolo. Le cagliaritane si lasciano alle spalle il ko con la Cabiate e tornano al successo contro il Progetto Valtellina, battuto 3-2 (12-25, 25-13, 19-25, 25-23, 15-13) al termine di una vera battaglia. Umore opposto e sabato da dimenticare, invece, per le squadre sarde impegnate in B2 femminile. Al Pala Coni B, il tabellone dice Alfieri 1 - Novate 3 (25-14, 18-25, 23-25, 19-25). Un risultato che allunga a quattro la striscia di sconfitte consecutive per le rossoblù. Quello subìto contro il Ripalta fa salire invece a sette il numero di ko stagionali per il Garibaldi, crollato in tre set (26-28, 13-25, 16-25) in casa. Nuovo stop dopo quello con il Villa Cortese, infine, per la Smeralda Ossi, superata 3-1 (14-25, 25-22, 17-25, 21-25) nel match interno giocato contro il Gorla.