Sarroch a segno, il Cus Cagliari cede al tie-break 

Dopo due sconfitte si accende la Sarlux Sarroch ferma alla partenza. Sceglie l’avversario più difficile, la capolista Acqui Terme battuta 3-0 (25-18, 25-19, 25-14). Inciampa il Cus Cagliari, due volte in vantaggio e battuto a Cavallermaggiore 3-2 dal Savigliano (21-25, 25-22, 17-25, 25-21, 15-10).

La prima gioia

La Sarlux vince e lo fa nel modo migliore, tenendo alta la concentrazione dal primo all’ultimo punto. Acqui Terme inizialmente falloso in battuta e distratto in ricezione, Sarroch capisce che è il momento di forzare e trova nei suoi uomini di punta la chiave per indirizzare la partita. Nel primo set scappa con due aces di Dimitrov e chiude con un attacco di Meschiari. Nel secondo Acqui Terme tenta l’allungo ma Sarroch resta in scia sino al sorpasso definitivo (18-17) consolidato dal muro di Pilotto. Piemontesi in confusione abbassano la guardia, nel terzo riducono lo svantaggio a -6, ma la squadra di Camperi non concede tregua trascinato da un attacco che non sbaglia più. E chiude con l’ace di Curridori.

Sarlux Sarroch : Dimitrov 17, Curridori 3, Leccis 5, Lusetti, Pilotto 8, Mocci, Chiapello 8, Meschiari 12, Pisu. N.e. Giaffreda, Nasari, Romoli, Rossi. Allenatore Camperi.

Ko in rimonta

Dopo il terzo set, vinto a mani basse, e in vantaggio 2-1, il Cus Cagliari si è bloccato, messo alle strette dalla reazione del Savigliano sostenuta da Sacripanti e Galaverna. Dalla palla messa a terra da Ciardo che ha concluso il set, ha sempre inseguito. Un bel primo set, punto a punto sino al 20-20, poi l’allungo finale con l’attacco vincente di Menicali. Meno bene il secondo, nonostante l’avvicinamento finale, torna avanti il Cus, Savigliano la riapre, nel quinto va sul 5-1, si fa male ed esce Ciardo, e non viene più raggiunto.

Cus Cagliari : Bristot 3, Galdenzi 8, Ciardo 3, Menicali 17, Marinelli 9, Rascato 1, Chialà, Zivojinovic, El Moudden, Gozzo 16, Biasotto 24. Allenatore Simeon

Serie B maschile

Terza sconfitta consecutiva della Pallavolo Decimomannu, a Roma è stata battuta dal Green Volley 3-0 (25-17, 25-7, 25-20). Certamente una giornata negativa e un secondo set da dimenticare. Tardiva la reazione nel terzo, dove i romani scappano e la chiudono nella fase finale.

