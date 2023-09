Sarri ritrova a Napoli la “sua” Lazio: arriva la prima vittoria 

NAPOLI 1

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lo- renzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (21' st Mario Rui); An- guissa, Lobotka, Zielinski (38' st Simeone); Politano (30' st Lindstrom), Osimhen, Kvarat- skhelia (21' st Raspadori). In panchina Gollini, Idasiak, Zano- li, Ostigard, Natan, Cajuste, Russo, Zerbin. All. Garcia.

Lazio (4-3-3) : Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (35' st Pellegrini); Kamada (20' st Guendouzi), Cataldi, Luis Alberto; Anderson (35' st Pedro), Immobile (48' st Castellanos), Zaccagni (48' st Isaksen). In panchina Sepe, Lazzari, Patric, Mandas, Gila, Rovella, Vecino, Basic. All. Sarri.

Arbitro : Colombo di Como.

Reti : nel pt 30' Luis Alberto, 32' Zielinski; nel st 6' Kamada.

Napoli. Per il secondo anno consecutivo Maurizio Sarri si prende i tre punti al Maradona (1-2), costringendo alla resa i campioni d'Italia. La partita della Lazio, che interrompe la serie negativa delle prima due giornate di campionato, è uno splendido esempio di pragmatismo e testimonia anche l'evoluzione tattica dell'allenatore biancoceleste che fa fruttare le capacità dei suoi calciatori di manovrare in contropiede. Il Napoli mostra diverse lacune, non sa concretare la superiorità nel governo del gioco ed è fragile in difesa (difficile sostituire Kim). Nel primo tempo, comunque, mostra grande intensità e costringe la Lazio ad avere un atteggiamento prudente e a giocarsi le sue possibilità esclusivamente in contropiede. Felipe Anderson propizia il gol di Luis Alberto al 30' e di Kamada che al 6' del secondo tempo, che risulterà decisivo, dopo il pareggio di Zielinski. Nella ripresa la Lazio ha buon gioco e trova anche 2 gol negati dal Var.

