Sarri ritocca la difesa dell’Atalanta  

Una vittoria nelle prime due, dopo la rivoluzione estiva. L’Atalanta di Maurizio Sarri è uscita stordita dall’ultima partita contro la Roma e la rimonta subita nel recupero è solo l’elemento più nitido.

Nelle settimane d’approccio alla Serie A, la difesa bergamasca ha faticato a offire solidità e all’Olimpico ha concesso addirittura 39 tiri alla comitiva dell’ex Gasperini. Forse, un fattore, è anche l’assenza del centrale svedese Hien, titolare l’anno scorso, che negli ultimi giorni ha proseguito con le terapie ma mette nel mirino il mese di ottobre per tornare in condizione. A riposo nell’allenamento pomeridiano di ieri anche l’esterno Kamaldeen Sulemana: salterà certamente la sfida con il Cagliari. E allora davanti al portierone Carnesecchi, nella linea passata a 4 quest’anno, non è certa la conferma dei centrali Scalvini e Kossounou, con Kristensen, importante acquisto estivo dall’Udinese, appena dietro.

Presente poi uno degli ex rossoblù Bellanova, in ritmo sulla fascia destra, e la stuzzicante idea di vedere Zappacosta a sinistra. In mezzo al campo, con la squalifica per Gianluca Gaetano, possibile riesordio dal primo minuto per Franck Kessie, tornato nella città in cui si esplose definitivamente, insieme alle conferme di Ederson e Samardzic. In attacco, De Ketelaere andrà a sinistra. Sull’altra fascia, gli occhi dei curiosi sono puntati su Jonathan Rowe, acquisto più costoso della storia del club, che nel pomeriggio di oggi verrà presentato ai media e sabato dovrebbe partire per la prima volta con la nuova maglia. L’attaccante anti-Cagliari potrebbe essere Krstovic dopo un avvio zoppicante di Scamacca, che in cinque partite contro il Cagliari ha segnato 6 gol. È la squadra contro cui ha fatto meglio.

Nella giornata di ieri, comunicato l’arbitro della partita: sarà Arena di Torre del Greco.

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