Sarri esulta: «Non era una gara facile» 

«Giocare contro una squadra che lotta per la salvezza non è facile, il Cagliari su 18 punti ne ha fatti 15 in casa, è una squadra difficile soprattutto nel finale delle gare». Maurizio Sarri è soddisfatto dopo la vittoria conquistata alla Domus. Ma nonostante il successo l’allenatore dei biancocelesti ha qualcosa da rimproverare ai suoi: «Siamo stati c... a prendere il 2-1. Ho visto la squadra messa male, si è aperto lo spazio e per sfortuna il pallone è capitato su un giocatore dai piedi nobili come Gaetano». Comunque «siamo stati bravi a sfruttare gli spazi e a contrastare i loro assalti».

Poi l’analisi del momento biancoceleste: «Nelle ultime sette partite abbiamo fatto 16 punti con una media di 2.15 a gara. Ce ne mancano 4 o 5 rispetto all’anno scorso, ma in questa stagione siamo agli ottavi di Champions e in semifinale di Coppa Italia. Fare la Champions e non l’Europa League qualcosa ti toglie». Sui singoli: «Buona gara di Hysaj, bene anche Kamada quando è entrato, ho tolto Luis Alberto per dare fisicità e mi aspettavo un assalto». La Lazio ultimamente non era al massimo della forma fisica e mentale: «Abbiamo parlato, avevamo la testa troppo pesante. Dovevamo andare in campo con la testa libera». Per finire, un plauso anche ai numeri tifosi biancocelesti accorsi a Cagliari: «Anche stavolta il settore ospite era pieno, i tifosi ci hanno supportato. La critica ci può stare, l’importante è che tutto venga fatto in maniera civile e ragionata».

