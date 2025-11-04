VaiOnline
Gli avversari
04 novembre 2025 alle 01:20

Sarri è felice: «Segnali positivi» 

La Lazio ha trovato il sesto risultato utile consecutivo. Er Maurizio Sarri vede qualcosa di più rispetto alle prime giornate. «È una vittoria che ci dà segnali positivi, il Cagliari era da agosto che non perdeva in trasferta», dice l'allenatore dei capitolini, «sapevamo che potesse essere una partita complicata, ne siamo venuti fuori da squadra matura che ha spinto sull'acceleratore quando poteva. Abbiamo saputo soffrire quando c'era da soffrire: mi sembra che i ragazzi stiano crescendo». La squadra. «Sta diventando mentalmente forte, è chiaro che per essere competitivi a grandi livelli un pizzico di qualità ci manca. Però è una squadra che dà gusto allenare: quello che ha lo mette dentro, per me è una soddisfazione».

