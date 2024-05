Sarri chiama, il Cagliari può rispondere  

Preparato innanzitutto, a prescindere dal curriculum, per quanto anche quello conti. Il nuovo allenatore dovrà avere in qualche modo un filo conduttore con Ranieri, soprattutto nella valorizzazione dei giovani e nella gestione del gruppo. Senza chiaramente perdere di vista l’obiettivo principale, la salvezza. Il Cagliari prende tempo, sa bene che la scelta del tecnico è fondamentale e può diventare un’arma a doppio taglio, per questo non vuole lasciare nulla al caso e farsi divorare dalla fretta di decidere. Potrebbe farlo addirittura a metà giugno, quando tutto sarà più chiaro visto il valzer delle panchine che coinvolge mezzo campionato. Ha già tracciato, in ogni caso, l’identikit del profilo ideale. Baroni, Juric, Dionisi, Zanetti, Vanoli e, soprattutto, Gotti sono tutti i nomi passati al vaglio e sembrano rispecchiarlo, chi in un modo e chi nell’altro. Con qualcuno di loro c’è stato anche un primo colloquio informale. A far saltare il banco, però, potrebbe essere Sarri, proprio lui. Le sue dichiarazioni, inaspettate a dir poco, sembrano quasi un segnale, un richiamo verso la squadra rossoblù e verso Giulini, che già aveva provato a portarlo nell’Isola nel 2015.

Le parole di Sarri

«Cerco qualcosa di stimolante, una proposta che inneschi questo tipo di sensazioni. Mi piacerebbe fare un percorso con una squadra abbastanza giovane, che possa stare insieme in un periodo medio-lungo, per vedere dove si può arrivare». Questo il passaggio chiave, in un’intervista più ampia, nel quale il tecnico toscano parla del suo futuro aprendo scenari impensabili solo pochi mesi fa, quando ancora allenava la Lazio. Dopo Napoli, Juventus e Lazio appunto, sarebbe pronto a una svolta. «Si parla di giovani, a volte, in modo insensato, i giocatori sono forti e meno forti. I giocatori giovani forti possono essere plasmati, quindi è più stimolante per un allenatore», ha tenuto a precisare ribandendo poi: «Mi piacerebbe un percorso con giocatori di età media bassa. Anche con una società che ha voglia di crescere, senza fretta. Ma che abbia le idee chiare». Bingo.

Nuovi stimoli

Il Cagliari non può essere rimasto insensibile e nelle prossime ore potrebbe esserci un contatto, dieci anni dopo il primo tentativo, all’indomani della retrocessione. Sarri si stava congedando dall’Empoli, aveva raggiunto un accordo di massima con Giulini ed era pronto a trasferirsi in Sardegna, addirittura in Serie B, quando è piombato il Napoli. Ora è diverso, non solo la categoria. A 65 anni si è tolto tante soddisfazioni (compreso uno scudetto con la Juventus) e cerca nuovi stimoli, quelli che gli potrebbero dare i vari Luvumbo, Obert, Sulemana, Prati, Kourfalidis. A sua volta, lui ha tutto quello che cerca il Cagliari nel post Ranieri: gestione, programmazione, equilibrio, carattere.

Gotti favorito

La strada è segnata, poi tutto può succedere. Restano così in ballo tutti gli altri. Scartato Juric, anche Dionisi sembra aver perso il suo appeal nel frattempo. Zanetti è un’opzione, lo sono molto di più Baroni e Vanoli che, però, sono ancora legati contrattualmente al Verona e al Venezia. Così come Gotti deve ancora chiarire la sua situazione con il Lecce. È lui, probabilmente, il primo nella lista rossoblù in questo momento. All’ombra di Sarri.

