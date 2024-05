Sarri, Allegri, Motta, panchine bollenti 

Già sondato da Torino e Bologna (in caso di addio di Motta), Maurizio Sarri intervenendo a un evento elettorale a Figline Valdarno, ha parlato anche di calcio per dire che «fra due o tre anni quando deciderò di smettere, avrò tutta l'intenzione di non fare più niente, se non dare una mano alle persone che se lo meritano». L'ex tecnico della Lazio ha poi ricordato che stava per andare al Milan ci fu il no, per motivi politici, di Silvio Berlusconi, «e non me ne pento perché quel no di Berlusconi mi portò al Napoli, che era più forte di quel Milan». Sarri a parte, il valzer delle panchine rimane quanto mai attuale, con Sergio Conceicao che flirta con il Milan e con la Juve che ha ormai deciso di dare il benservito ad Allegri. Per la Fiorentina gira con sempre più insistenza il nome di Palladino, mentre per il Napoli è tornato d'attualità il nome di Conte.

Ha preferito parlare di calciatori Adriano Galliani, per dire che «con la Juventus non ho mai discusso di Colpani e Di Gregorio». La Roma invece deve risolvere il rebus del nuovo direttore sportivo, e in pole position c'è Ghisolfi del Nizza. Una voce clamorosa arriva dalla Spagna, perché Modric, in scadenza con il Real Madrid, avrebbe ricevuto un'offerta definita molto interessante dai fratelli Hartono proprietari del Como. Il croato ex Pallone d'oro ci starebbe pensando. Dal Brasile arrivano voci invece sul passaggio, che verrà annunciato in estate, di Bento all'Inter. Si tratta del portiere dell'Athletico Paranaense, che fa parte anche della nazionale (dietro Allison ed Ederson).

