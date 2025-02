Sarrala nell’incubo della sete 

INVIATO

Tertenia Sembra Irlanda ma non è. L’acqua piovuta dal cielo ha disegnato una piana verde smeraldo, cartolina effimera dalla marina di Sarrala. Tra meno di due mesi l’immagine verrà coperta dal giallo di un’estate senza fine. Il placido mare turchese intanto sembra già aspettare i turisti.

Dopo i temporali respirano le falde sotterranee, succhiate senza tregua da tremila pozzi per duemila abitazioni. I settecento residenti stanziali diventano decine di migliaia ad agosto. Una marea assetata. Giardini, piscine, orti, alberghi: idrovore voraci di un’acqua che non c’è.

Le falde

La falda crivellata alla lunga riversa un liquido salmastro. Il danno ambientale è conclamato, si può solo guardare avanti. «Sarrala è separata dal nostro sistema orografico – spiega il sindaco Giulio Murgia - la pioggia sui Tacchi è stata benefica ma il rio Quirra funge da diga nel cammino delle acque verso il mare. Così a Sarrala ci dobbiamo fa bastare quella che arriva dal cielo. Si alza la falda e migliaia di pozzi attingono. Il problema è che non basta».

Da tempo il verbo, nel mondo virtuale del turismo, è promuovere il marchio, mettere i fiori nelle aiuole, fare le pista ciclabili, non dar noia agli occhi sensibili del visitatore. «Tutte cose di importanza risibile se poi non abbiamo acqua», spiega il sindaco.

L’anno scorso il sindaco Giulio Murgia ha affittato un dissalatore per evitare la catastrofe. Un aggeggio da 300 mila euro capace di garantire la doccia serale a un decimo del popolo di Sarrala. Presenze record, niente acqua: da non dormirci la notte.

Che il problema sia atavico lo dicono vigne e uliveti, a cui non serve molta acqua, lo gridano le pecore, parsimoniose a livello idrico. «Non siamo certo un territorio che può irrigare i campi», glissa Murgia. La tradizione parla di siccità e ancora non vi era all’orizzonte un mostro chiamato cambiamento climatico.

Conti fatti

Il rebus richiede una certa concentrazione. Il sindaco Murgia ha fatto da tempo i compiti a casa: «Noi abbiamo chiesto alla Regione un finanziamento per un dissalatore, costo due milioni e per le infrastrutture idriche, 8 milioni, che sono la parte più importante del progetto, richiesta reiterata la settimana scorsa. L’impianto garantirebbe acqua per 12 mila persone. Anche se non ce li danno tutti potremmo perfino risolvere con un partenariato, con un mutuo. L’importante è che arrivino subito risposte. Solo il progetto infrastrutture costa 700 mila euro».

La situazione è paradossale. Il paese è fuori dal mitico Schema 17 (un racconto tramandato da sindaco a successore, di quelle storie che forse non si avverano). Quando verrà completato porterà l’acqua fino a Loceri ma è probabile che nel tempo necessario per realizzarlo il mondo e la tecnologia si siano evoluti.

Il tavolo fantasma

Per quanto riguarda l’abitato madre l’acqua caduta dal cielo potrebbe bastare. I Tacchi calcarei sono spugne gonfie di liquido, le sorgenti hanno ripreso vita. Le cento aziende disseminate su un territorio di 117 chilometri quadrati sperano possa bastare. Il sindaco Murgia è persona pragmatica. «La crisi idrica ostacola in maniera drammatica lo sviluppo di questo territorio. Quelle legate alla siccità sono infrastrutture talmente importanti che non possono esser realizzate dal Comune con le proprie forze. Per questo dico che un investimento di questo tipo è ampiamente giustificabile. Si finanziano cose francamente di minore importanza».

Nel luglio 2024, in piena crisi idrica, era stata fatta una scaletta di priorità per salvare la stagione e uscire dall’emergenza, con la promessa che lo stesso tavolo ricco di attori sarebbe stato aggiornato a ottobre 2024. Qualcosa altrove si è mosso, a Tertenia no.

