Sarrala cresce, via libera alla farmacia 

A Sarrala risiedono tutto l’anno 708 abitanti con un notevole flusso turistico nella stagione estiva che arriva a lambire 50mila presenze. E poi ci sono numerosi edifici, tra cui diverse strutture ricettive e case vacanza oltre che locali commerciali e di intrattenimento. La marina dista dal centro abitato dieci chilometri. Numeri che suffragano la decisione del Comune di Tertenia, avallata dall’Ogliastra e dall’Ordine provinciale di categoria, di raddoppiare il numero di farmacie sul territorio. Da una si passa a due e la futura apertura sarà proprio a Sarrala, anche per andare incontro alle esigenze di chi la marina la vive tutto l’anno. «Consente di far fronte a quelle particolari esigenze di assistenza farmaceutica fondata sul requisito dell’isolamento topografico del nucleo insediativo rurale e della discontinuità dello stesso dall’agglomerato urbano principale. Con l’apertura - spiegano dalla Giunta di Giulio Murgia che ha deliberato il provvedimento nei giorni scorsi - si vuole raggiungere l’obiettivo di assicurare le esigenze della popolazione che versa in una condizione di isolamento e disagio rispetto al centro cittadino a causa della scarsa viabilità. Vogliamo assicurare un servizio farmaceutico adeguato». (ro. se.)

