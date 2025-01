«Sarrabus sempre più isolato» 

Se da Muravera a Cagliari (o Tortolì) il viaggio durerà dieci minuti in più (venti tra andata e ritorno) da Villaputzu al capoluogo i tempi di percorrenza potrebbero addirittura raddoppiare. Accadrebbe in caso di piena del Flumendosa: i cittadini, dal momento che il ponte di ferro che collega Villaputzu al Sarrabus è chiuso e che sul guado rialzato si può transitare solo con scarse quantità di acqua, saranno costretti a fare il giro da Quirra. Quasi due ore, insomma, anziché una. Ma già così, col fiume in secca, la situazione è comunque critica. «I disagi della chiusura della galleria – spiega il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu – si aggiungeranno a quelli della chiusura del ponte che ha messo sino ad oggi a dura prova i cittadini. La soluzione del guado rialzato ha migliorato la viabilità, ci sta dando una grossa mano. Adesso però, con i lavori in galleria, la situazione peggiora di nuovo. Si allungano infatti, e non di poco, i tempi di percorrenza per raggiungere la nuova 125 e quindi Cagliari».

I rischi

Un allarme rilanciato dal comitato per un nuovo ponte: «È risaputo storicamente – sottolinea Antonio Congiu, il presidente del comitato – che il Sarrabus è sempre stato considerato un’isola nell’isola. Purtroppo ancora una volta questo fattore non è stato preso in considerazione da quegli enti che devono occuparsi di mettere in sicurezza la galleria e far transitare i cittadini nelle migliori condizioni possibili». Quel che sta accadendo, invece, è esattamente il contrario: «Vero – aggiunge Congiu – che un progetto che favorisce la mobilità dei cittadini costa di più, ma è altrettanto vero che adesso tutti i costi ricadranno sui cittadini. Saremo costretti a fare dei giri sproporzionati e alcune attività potrebbero persino abbassare le serrande». Quel che manca «è il buon senso – conclude – non ci sarebbe voluto tanto per trovare una soluzione migliore. Ripeto, tre mesi possono decretare la morte di una attività. Sempre se rispetteranno i tempi previsti». Dubbi legittimi, vista anche la lentezza dell’intervento sul ponte di ferro: l’unica cosa certa nel caso del ponte infatti è che la ditta incaricata (sede in Sicilia) non rispetterà la data di fine lavori prevista in un primo momento per il 2 giugno 2025. In caso di imprevisti, insomma, la galleria potrebbe restare chiusa più a lungo dei tre mesi indicati nelle carte.

I tempi

Durissimo il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni (originario, tra l’altro, di Villaputzu): «Assurdo – sottolinea – che nel 2025 possano avvenire fatti del genere. Il Sarrabus ha bisogno di sempre maggiori collegamenti e invece che succede? Torniamo indietro». Collegamenti essenziali «per un territorio turistico – dice ancora – dove si trovano, tra le altre cose, un porto e un ospedale. E poi, avendo Castiadas anche una vocazione agricola, è quanto mai fondamentale un trasporto rapido e sicuro dei prodotti freschi». La soluzione, secondo Murgioni, ci sarebbe: «Si lavori a senso unico alternato come fu fatto a suo tempo nella galleria in prossimità di Castiadas. Oppure si lavori giorno e notte per accorciare i tempi e ridurre quei tre mesi a trenta giorni». Difficile, se non impossibile, che l’Anas a questo punto cambi idea: «Resto basito – conclude il sindaco di Castiadas Murgioni – anche dalle modalità con le quali questi enti hanno agito, e cioè perché i Comuni interessati non sono stati coinvolti a livello progettuale? Magari, assieme, sarebbero emerse delle soluzioni condivise. Invece no, arriva la comunicazione a giochi già fatti. Così non va bene».

