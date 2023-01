«Sarrabus, più personale per l’Unione» 

«Non ho mai detto che l’Unione dei Comuni del Sarrabus non serve, ho semplicemente ribadito che necessita di una buona macchina amministrativa per funzionare».

Fu il primo a rescindere il servizio associato della polizia locale, riprendendosi i vigili perché «non funzionano se li dobbiamo dividere con Muravera, San Vito e Villaputzu». Da questo mese Eugenio Murgioni, sindaco di Castiadas, ritorna per la seconda volta alla guida dell’Unione dei Comuni del Sarrabus (Muravera, Villasimius, Castiadas, San Vito e Villaputzu). Succede a Gianluca Dessì, sindaco dimissionario di Villasimius, e più volte in passato ha manifestato dubbi sull’utilità dell’Unione.

Oggi che è di nuovo il presidente ha cambiato idea?

«Non ho mai detto che l’Unione dei Comuni del Sarrabus non serve, ho semplicemente ribadito che necessita di una buona macchina amministrativa per funzionare».

Solo problema di personale?

«Dobbiamo chiederci cosa è cambiato da quando l’Unione è nata sino ad oggi. Sono passati quindici anni e i problemi sono gli stessi e sono dovuti soprattutto alla carenza di personale».

Adesso cosa c’è di nuovo?

«Ogni Comune metterà a disposizione un minimo spazio di assunzioni per dotare l’Unione di uno o due dipendenti stabili che si dedicheranno, appunto, solo a questo. Potrebbe essere la svolta».

Da presidente ha già parlato con i colleghi sindaci?

«No, lo farò nei prossimi giorni. Ci riuniremo e discuteremo sulle cose da fare».

La prima?

«Credo che l’emergenza più grande sia quella sociale. È un problema che riguarda tutti, attraverso il servizio associato del Plus dobbiamo soddisfare le richieste dei cittadini e offrire garanzie a chi sta vivendo nelle difficoltà».

Altri servizi dell’Unione da potenziare?

«È fondamentale il buon funzionamento del Suape, anche in questo caso dobbiamo dare risposte ai cittadini sul settore dell’edilizia e non solo. E poi dobbiamo migliorare il servizio di protezione civile».

Ci sono anche i venti milioni del patto territoriale ancora fermi, un patto siglato nel 2017 tra tutti i Comuni del Sarrabus e del Gerrei per il rilancio del territorio.

«Stiamo lavorando per chiudere l’iter, ci siamo quasi. Ma ci sono anche altri finanziamenti che possiamo ottenere. Per questo come Unione dei Comuni stiamo pensando di istituire un ufficio del Pnrr».

Nell’ultima assemblea dell’Unione è stata approvata una modifica al regolamento sulla gestione della polizia locale. Tra le altre cose il comandante dei vigili dovrà rispondere di volta in volta al sindaco del territorio dove opera e non al presidente dell’Unione.

«Mi sembra corretto, d’altronde non aveva molto senso che io dessi degli indirizzi al comandante dei vigili dal momento che tre anni fa siamo fuoriusciti dalla funzione associata della polizia locale».

Pentito di questa scissione?

«No, tutt’altro. Questa è una di quelle funzioni che dal mio punto di vista vanno meglio se non sono associate. Villasimius l’ha capito subito, noi abbiamo seguito dopo un paio d’anni».

Lo ha spiegato ai colleghi sindaci di Muravera, Villaputzu e San Vito?

«Qualcuno probabilmente la pensa come me, ma hanno comunque deciso di proseguire assieme. Magari avranno ragione loro, io però sono di un altro parere nonostante rivesta la carica di presidente dell’Unione. E cioè, i vigili funzionano meglio se rispondono ad un singolo Comune. Oggi lo posso dire a ragion veduta. A Castiadas stiamo lavorando per potenziare il reparto. Potrebbe arrivare un comandante e altri agenti per la costituzione di un corpo. Mi auguro già dalla prossima estate».

