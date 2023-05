“Sarrabus non sclera”, una festa di corsa 

Sindaci in bicicletta, assessori-maratoneti, atleti, appassionati delle due ruote e – soprattutto – cittadini dal cuore grande. C’era un po’ tutto questo ieri alla seconda edizione della “Sarrabus non sclera, corre”, l’evento sportivo contro la sclerosi multipla che ha unito tre paesi.

Partenza da Villaputzu, giro di boa a Muravera e traguardo a San Vito. Tra applausi e incoraggiamenti i sarrabesi hanno "acquistato” tanti chilometri che sono andati, appunto, all’associazione italiana sclerosi multipla (Aism). A capitanare il gruppo Fabio Orrù (in tandem con Stefano Mattana, non vedente) e Tamara Loi. E poi famiglie con bambini, giovani e meno giovani, sardi e non sardi, anche una coppia in arrivo dal Belgio. «La sclerosi multipla c’è sempre – ha sottolineato Anna Lisa Utzeri, referente Aism – per fortuna la ricerca sta andando avanti. Lo scopo dell’evento è proprio quello di raccogliere fondi per la ricerca». (g. a.)

